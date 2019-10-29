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前女友睡夢遭拍裸照 新歡寄來才知遇渣男

2019-10-29 15:39聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄鄭姓男子遭控與張女交往2年期間，涉趁她服藥昏睡時偷進行性愛再拍錄存檔，另外2度偷拍下她睡覺時裸露下體及屁股等照片，直到分手後鄭另結新歡，新女友發現電腦中竟有張女的不雅照，氣得寄給本人，張女報案才讓事件曝光，高雄地檢署偵結後依竊錄身體隱私罪嫌，起訴鄭。

檢方調查，鄭姓男子2015年到2017年間與張姓女子交往，期間未經同意且張女熟睡不知情的狀況下，2016年8月間的下午，竊錄張女睡覺裸露屁股及下體的影像；2017年7月凌晨2點多，趁張女與女性友人睡覺時，偷拍她僅穿內褲的模樣，同年下旬，鄭姓男子更趁張女服用藥物而昏睡時，拍下與她性愛的畫面。

鄭姓男子2017年8月與鄭女分手後另結新歡，這名新女友卻在鄭的電腦發現他曾偷拍張女的照片及影片，憤而傳送給張女看，張女報案，檢警前往搜索查扣鄭的電腦、筆電、隨身硬碟等證物。

鄭偵訊時僅承認張女裸露下體、僅著內褲睡覺2張照片是偷拍，對於性愛影像則稱「她只是把臉撇開，而且她做愛時反應本來就不大」。

但張女證稱都是偷拍，檢方偵查後認定共偷拍3次，起訴並請求法院依鄭姓男子犯3個竊錄身體隱私罪嫌來判刑。

檢警另從鄭姓男子的電腦發現多部未成年少女的猥褻影片，但鄭辯稱是網路下載而來，由於無法證實是他所拍攝，依兒少性剝削條例規定，持有兒少猥褻或性交影片第一次遭查獲者，僅為行政處罰，並不起訴。

高雄鄭姓男子遭控趁張姓前女友熟睡之際偷拍裸照，鄭的新女友發現並寄給張女，才憤而報...
高雄鄭姓男子遭控趁張姓前女友熟睡之際偷拍裸照，鄭的新女友發現並寄給張女，才憤而報案。示意圖／Ingimage
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偷拍性愛

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