妙齡女喝爛醉被撿屍 賤男還偷她錢開房間硬上2次

2019-10-25 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園陳姓男子去年12月7日和1名女性友人到KTV唱歌，見對方喝得爛醉意識不清，就載到汽車旅館開房間，還偷了對方1000元支付房費，趁對方無法反抗時脫掉衣服性侵2次，事後再替她穿衣載離，女子酒醒後氣憤質問陳並報警提告，檢方認為陳犯嫌明確，偵結依乘機性交、竊盜罪嫌起訴他。

檢警調查，陳男（39歲）當天凌晨3點多在KTV包廂和女子喝酒歡唱，他見對方爛醉意識不清，佯裝好意要開車載她回家，途中卻繞路帶去汽車旅館開房間，入住前還伸手進女子隨身的皮包，偷走1000塊向櫃台人員支付房費。

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期間陳見女子酒醉不行，趁她無法抗拒脫掉她內衣褲性侵，結束後還意猶未盡繼續硬上第2次，直到隔天一早女子酒醒立刻到派出所報警提告；檢方訊時，陳坦承有朝對方性侵2次，結束後並將她抱上車離開，而且當時因為身上沒錢，就從她皮包偷了1000元開房間。

女子證稱，當晚唱完歌已經非常醉，在陳的車上已經睡著，對方是趁自己酒醉不知情下偷走1000元，後來在旅館房間內被脫衣性侵，過程中因為頭很暈無法反抗，結束後陳還替她穿上衣服並抱上車載走。

檢方調閱汽車旅館監視器，發現陳清晨5點多離開時，女子在右前座並非呈現坐姿，而是躺在座椅上，加上2人事後對話的截圖中，女子曾質問陳是否拿她的錢去付房費，陳也坦承有拿1000元，足以證明女子進旅館時並無意識，也不清楚被拿走錢財。

另陳當時和女子說，因為她在車上睡死但不知道她家住哪，所以就帶去汽車旅館，女子並質問陳「是否射在裡面？都有帶套？」陳則回應2次都有戴等語，可見女子對於性交過程不清楚，應是在意識不清下和陳發生性行為。