親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

李連杰大女兒近照曝光！ 絕美氣質穿禮服正翻

妙齡女喝爛醉被撿屍 賤男還偷她錢開房間硬上2次

2019-10-25 19:54聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園陳姓男子去年12月7日和1名女性友人到KTV唱歌，見對方喝得爛醉意識不清，就載到汽車旅館開房間，還偷了對方1000元支付房費，趁對方無法反抗時脫掉衣服性侵2次，事後再替她穿衣載離，女子酒醒後氣憤質問陳並報警提告，檢方認為陳犯嫌明確，偵結依乘機性交、竊盜罪嫌起訴他。

檢警調查，陳男（39歲）當天凌晨3點多在KTV包廂和女子喝酒歡唱，他見對方爛醉意識不清，佯裝好意要開車載她回家，途中卻繞路帶去汽車旅館開房間，入住前還伸手進女子隨身的皮包，偷走1000塊向櫃台人員支付房費。

期間陳見女子酒醉不行，趁她無法抗拒脫掉她內衣褲性侵，結束後還意猶未盡繼續硬上第2次，直到隔天一早女子酒醒立刻到派出所報警提告；檢方訊時，陳坦承有朝對方性侵2次，結束後並將她抱上車離開，而且當時因為身上沒錢，就從她皮包偷了1000元開房間。

女子證稱，當晚唱完歌已經非常醉，在陳的車上已經睡著，對方是趁自己酒醉不知情下偷走1000元，後來在旅館房間內被脫衣性侵，過程中因為頭很暈無法反抗，結束後陳還替她穿上衣服並抱上車載走。

檢方調閱汽車旅館監視器，發現陳清晨5點多離開時，女子在右前座並非呈現坐姿，而是躺在座椅上，加上2人事後對話的截圖中，女子曾質問陳是否拿她的錢去付房費，陳也坦承有拿1000元，足以證明女子進旅館時並無意識，也不清楚被拿走錢財。

另陳當時和女子說，因為她在車上睡死但不知道她家住哪，所以就帶去汽車旅館，女子並質問陳「是否射在裡面？都有帶套？」陳則回應2次都有戴等語，可見女子對於性交過程不清楚，應是在意識不清下和陳發生性行為。

檢方偵結認定陳犯嫌明確，認定他2次性侵行為在密切接近時間實施，應為1個意思決定的反覆、延續行為，偵結依乘機性交、竊盜等罪嫌起訴他。

陳男趁女子酒醉載去旅館性侵2次，還偷她1000元付房費，檢方依乘機性交、竊盜等罪...
陳男趁女子酒醉載去旅館性侵2次，還偷她1000元付房費，檢方依乘機性交、竊盜等罪嫌起訴他。示意圖／ingimage
分享

性侵汽車旅館

相關新聞

基隆鐵路街10多年私娼寮 栽在新任派出所長夜襲行動

2019-10-25 20:19

超級綠！老婆劈腿不肯放手 小王還幫子女簽聯絡簿

2019-10-25 17:38

林奕華辦公室前主任 涉酒後性侵遭起訴

2019-10-25 15:45

知名日籍主廚偷吻女翻譯挨告 遞道歉信仍難逃刑責

2019-10-25 15:22

逼女停經無限次性交 北市西區最大賣淫集團栽了

2019-10-25 11:40

被控性侵16歲少女 法官認無證據違反少女意願判無罪

2019-10-25 08:27

男偕流鶯尋歡 坦誠相見後驚見小隻馬「多一根」

2019-10-24 19:38

都沒案子？她自曝當警政機關性騷擾調查委員從未開會

2019-10-24 15:06

元配丈夫搞婚外情長達9年 小三懷孕生2小孩還墮胎

2019-10-24 14:35

討論出遊趁機強吻女網友 僅吻到嘴角判拘役55日

2019-10-24 07:58

督導女子服勞務 村長涉猥褻

2019-10-24 00:19

約女網友摩鐵開房間 命洗殘廢澡舔全身完事後卻被告

2019-10-23 13:40

嬤孫命喪砂石車輪下 傷心的阿姨揮打司機

2019-10-17 15:28

真槍假冒玩具槍賣16萬 警佯裝買家面交逮人

2019-10-04 13:05
看更多

熱門文章

演很大！桃市中學生用Line假冒老師 詐家長2萬零用錢

2019-10-25 13:10

內輪差惹禍！女大生剛畢業 面試途中慘遭貨櫃車輾斃

2019-10-25 16:16

要9歲兒學「三太子割肉還親」 男童竟當父母面揮刀自殘

2019-10-25 15:18

飆車撞死3人 母借300萬賠償換得原諒

2019-10-25 00:17

客訂單留言「超時拒領」 外送員嘆：看了真的很氣

2019-10-25 10:39

台北人都不騎機車？他一張圖揭現況引熱論

2019-10-24 21:54

工都做完了業主才砍價 她不捨油漆工父：很難過

2019-10-25 12:38

逼女停經無限次性交 北市西區最大賣淫集團栽了

2019-10-25 11:40

斬斷媽媽的頭從12樓丟下 「忘記怎麼殺的」

2019-10-25 10:49

台南民宅傳火警 警消入內搶救1死1傷

2019-10-25 15:55

稱遭中共迫害 跳機入台陸男被遣送到第三國

2019-10-25 00:40

東鹼違規遭宜縣府勒令停工 傳內線交易遭搜索

2019-10-25 15:19

國光客運遭小貨車猛撞 中山高五股段封閉3車道

2019-10-25 19:11

平溪天燈險釀車禍 網友：你的願望差點是用別人的命換來的

2019-10-24 21:11

學生叼菸、無照騎車被記過 大法官允提行政爭訟救濟

2019-10-25 17:11

影／38具遭竊石虎相機追回31台 珍貴石虎影像也救回

2019-10-25 18:00

南警快打壓制街頭鬥毆 黃偉哲：民眾期待警察強力執法

2019-10-25 11:11

被控性侵16歲少女 法官認無證據違反少女意願判無罪

2019-10-25 08:27

555公斤三星蔥遭竊 毀了30年信任

2019-10-25 00:06

影／汽修廠員工開心慶生 陌生醉女闖進門變驚悚會

2019-10-25 11:16

影／苗縣頭份資源回收廠大火 烈焰沖天黑煙漫天

2019-10-25 15:44

超級綠！老婆劈腿不肯放手 小王還幫子女簽聯絡簿

2019-10-25 17:38

新北警爆竄改資料騙嘉獎 1警收押禁見

2019-10-25 15:42

運鈔員侵占1530萬 用來還賭債及簽賭判刑3年半定讞

2019-10-24 21:21

新北爆多名員警竄改資料騙嘉獎 1人罪嫌重大被聲押

2019-10-25 11:41

蘭潭又見浮屍女子失蹤2天溺死消防員打撈

2019-10-25 12:19

林益世收賄卻反告媒體 他誣告罪判刑5月定讞

2019-10-25 11:30

上工次日遭裁刀「斷掌」 女工索賠246萬全判准

2019-10-25 00:37

照顧40年…婦人帶智障妹輕生 法官判緩刑

2019-10-25 00:25

石虎相機竊案 涉案2男裁准羈押禁見

2019-10-25 10:21

香港「無國界醫師」耍詐 台灣女子10萬元險飛了

2019-10-25 08:58

林奕華辦公室前主任 涉酒後性侵遭起訴

2019-10-25 15:45

知名日籍主廚偷吻女翻譯挨告 遞道歉信仍難逃刑責

2019-10-25 15:22

文曄併宣昶 爆內線交易 檢15路搜索

2019-10-25 00:31

太扯了！運載酒瓶未捆綁碎落一地 貨車司機闖禍開罰

2019-10-25 14:42

南庄景觀餐廳起火 消防員19小時接力撲滅

2019-10-25 11:07

騎機車別像踩風火輪 取締、宣導雙管齊下防外送員違規

2019-10-25 13:46

「三終審」公懲會委員長空缺 總統派姜仁脩接任

2019-10-25 13:49

台中歇業診所 驚爆幽靈員工幫顧客打美白針

2019-10-25 13:39

影／獨居男失蹤5天？員警抽絲剝繭花90分鐘救回一命

2019-10-25 15:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top