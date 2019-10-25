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逼女停經無限次性交 北市西區最大賣淫集團栽了

2019-10-25 11:40聯合報 記者李隆揆／即時報導

北市萬華區康定路上的鑽石大樓日前被指有大批女子賣淫，因有東南亞各國女子群聚，故有「八國聯軍」之稱；警方半年前針對該處賣淫情事積極蒐證，10月23日動員封鎖大樓周邊出入口，逐層清查不法人士，共逮業者10名、性工作者42名，分別依妨害風化、人口販運防制法、社會秩序維護法罪嫌法辦，並將外籍賣淫女子送辦。

據了解，賣淫集團業者為牟取暴利，先以從事美甲、按摩工作為由，誘騙外籍女子持觀光簽證來台，再扣留其護照讓女子無法返國，並暴力逼迫女子施打停經針，在鑽石大樓中的出租套房內無限次性交，以3000至5000元價格交易，甚至有女子1天交易次數就高達10次。

另外，業者為躲避查緝，特別安排數名男子在大樓周遭把風，只要巡邏員警靠近就向上通風報信，以利相關人員逃脫；甚至還透過監視器，在警方平時臨檢時將員警肖像拍下建檔，在集團的通訊群組上傳遞，以利辨識警方身分，包含轄區派出所、偵查隊等單位人員都被拍過。

轄區萬華分局警方經半年蒐證調查，23日晚上6時結合移民署台北市專勤隊、台北憲兵隊、北市刑大、霹靂小組等單位，大舉封鎖鑽石大樓周遭出入口，逐層清查不法人士。

警方於現場逮捕業者、賣淫集團成員共10人，性工作者42人（28名泰籍、6名越籍、2名陸籍、6名台籍），查扣帳冊、保險套及潤滑劑等證物；全案將集團成員依妨害風化、人口販運防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並將賣淫女子依法裁罰後遣返回國。

警方說，自4月分局長張隆興到任後，至今共查獲私娼案件240餘人，此次針對轄內最大、最囂張的賣淫業者進行掃蕩，日後也將持續針對轄內黃、賭、毒等不法行為嚴密肅清。

台北市萬華區康定路上的鑽石大樓日前被指有大批女子賣淫。記者李隆揆／攝影
台北市萬華區康定路上的鑽石大樓日前被指有大批女子賣淫。記者李隆揆／攝影
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警方於現場逮捕業者、賣淫集團成員共10人，性工作者42人（28名泰籍、6名越籍、...
警方於現場逮捕業者、賣淫集團成員共10人，性工作者42人（28名泰籍、6名越籍、2名陸籍、6名台籍）。記者李隆揆／翻攝
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台北市萬華分局偵查隊長陳偉仁說，自4月分局長張隆興到任後，至今共查獲私娼案件24...
台北市萬華分局偵查隊長陳偉仁說，自4月分局長張隆興到任後，至今共查獲私娼案件240餘人。記者李隆揆／攝影
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台北市萬華區康定路上的鑽石大樓日前被指有大批女子賣淫。記者李隆揆／攝影
台北市萬華區康定路上的鑽石大樓日前被指有大批女子賣淫。記者李隆揆／攝影
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賣淫北市

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