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被控性侵16歲少女 法官認無證據違反少女意願判無罪

2019-10-25 08:27聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市廖姓男子被控性侵少女，辯稱僅以手指插入少女陰道，他親吻、撫摸少女時，對方未抗拒且環抱他，並非性侵。警方在少女陰道深部檢出與廖型別相符DNA，法官認廖以性器插入可能性較高，但少女已滿16歲，且無證據證明違反少女意願，判廖無罪。全案可上訴。

檢察官起訴指出，少女在外打工時認識廖男，去年6月9日凌晨，廖對少女佯稱要她出去走走，卻以機車載到他的住處，違反少女意願強制性交得逞，涉犯妨害性自主罪。

廖男辯稱，去年6月初就曾與少女一起去看海，6月8日晚上10點半接少女下班，兩人到外木山看海到晚上11點多才送她回家。翌日凌晨零點多，少女用LINE傳訊息要求，才又騎機車去載她出門。

廖說，經少女同意一起回他家後，直接走入位在地下室的房間，兩人有親吻及愛撫行為，少女都未反抗，且用雙手環抱他。後來他有以手指插入少女陰道，但沒有將陰莖插入，過程未見少女抗拒。

法官查出，被害少女接受檢察官初訊時稱，當晚進廖房間後坐在床邊，廖關燈並趴在床上玩手機，不久叫她坐在他身上，接著轉身壓住她，並強行脫去她的褲子，以手指插入陰道，再脫去自己的褲子，以生殖器插入抽動但未射精，還說未弄破處女膜。

她因太害怕所以喊不出聲，也沒法用力推開他；會用雙手環抱廖，全因過於恐懼，不想看到廖的臉。

法官認為，少女先坐於床邊，後坐於廖男身上。廖換姿勢在上位時，少女還環抱他。當晚少女並未受傷，處女膜完整。少女在審判中具結，當晚在廖家中停留約1小時，事後由廖載她回家，隔天彼此還有以LINE聯絡，有違被害人反應常情。

法官指出，警方在少女陰道深部檢驗出男性Y染色體DNA-STR，與廖型別相符，研判廖以性器插入可能性較高。刑法關於性交定義，以性器或以指插入皆為性交，廖承認以手指插入，否認以性器插入，無損彼此有性交事實，然因少女年滿16歲，無證據證明廖違反少女意願，判決無罪。

廖姓男子被控性侵年滿16歲少女，廖辯稱少女有環抱他，非性侵。法官以無證據證明廖行...
廖姓男子被控性侵年滿16歲少女，廖辯稱少女有環抱他，非性侵。法官以無證據證明廖行為違反少女意願，判決無罪。示意圖／ingimage
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性侵檢察官DNA

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