男偕流鶯尋歡 坦誠相見後驚見小隻馬「多一根」

2019-10-24 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／即時報導



台北市1名40歲王姓男子日前在萬華區與1名年約38歲的郭姓流鶯相遇，兩人原本合意到郭住處性交，但在脫光衣服坦誠相見時，王男突然發現對方雖穿著女裝，但竟有男性生殖器，氣得他報警處理，警方獲報後將兩人帶回派出所，並追究郭男房東妨害風化罪責。

據了解，當晚王男與友人在萬華區飲酒後，趁著酒意興起，在路邊遇到郭姓流鶯，兩人談妥價錢後一起到郭男住處準備性交，但在脫光衣服坦誠相見時，王男卻驚見郭姓流鶯有男性生殖器，便氣得大罵決定報警處理。

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台籍郭姓流鶯原為男兒身，但心理性向為女性，原本已完成隆乳手術，仍還需要金費進行變性手術，所以才男扮女裝上街「站壁」，藉此籌錢支付手術費用。

郭男告訴警方，平時若客人需要，他願意讓對方「走後門」，否則就以口交方式處理，也因此常常在艋舺公園附近的公廁「交易」；他以性交1次1500元、口交1次600元的價格交易。