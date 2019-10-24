親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

新北警遭爆竄改資料騙嘉獎 海山分局8人被約談

為何日本人不愛穿牛仔褲？ 澀谷年輕人曝3大原因超中肯

男偕流鶯尋歡 坦誠相見後驚見小隻馬「多一根」

2019-10-24 19:38聯合報 記者李隆揆／即時報導

台北市1名40歲王姓男子日前在萬華區與1名年約38歲的郭姓流鶯相遇，兩人原本合意到郭住處性交，但在脫光衣服坦誠相見時，王男突然發現對方雖穿著女裝，但竟有男性生殖器，氣得他報警處理，警方獲報後將兩人帶回派出所，並追究郭男房東妨害風化罪責。

據了解，當晚王男與友人在萬華區飲酒後，趁著酒意興起，在路邊遇到郭姓流鶯，兩人談妥價錢後一起到郭男住處準備性交，但在脫光衣服坦誠相見時，王男卻驚見郭姓流鶯有男性生殖器，便氣得大罵決定報警處理。

台籍郭姓流鶯原為男兒身，但心理性向為女性，原本已完成隆乳手術，仍還需要金費進行變性手術，所以才男扮女裝上街「站壁」，藉此籌錢支付手術費用。

郭男告訴警方，平時若客人需要，他願意讓對方「走後門」，否則就以口交方式處理，也因此常常在艋舺公園附近的公廁「交易」；他以性交1次1500元、口交1次600元的價格交易。

警方說，因王、郭兩人未性交，故未對兩人裁處，但因郭男房東明知房客從事性交，事後仍積極追究郭男房東妨害風化罪責。

郭男扮女裝賣身籌錢變性。記者李隆揆／翻攝
郭男扮女裝賣身籌錢變性。記者李隆揆／翻攝
分享

房東手術

相關新聞

都沒案子？她自曝當警政機關性騷擾調查委員從未開會

2019-10-24 15:06

元配丈夫搞婚外情長達9年 小三懷孕生2小孩還墮胎

2019-10-24 14:35

討論出遊趁機強吻女網友 僅吻到嘴角判拘役55日

2019-10-24 07:58

督導女子服勞務 村長涉猥褻

2019-10-24 00:19

約女網友摩鐵開房間 命洗殘廢澡舔全身完事後卻被告

2019-10-23 13:40

闖汽車旅館性侵酒醉女子 男辯走錯房遭判3年徒刑

2019-10-22 16:45

警官非禮女老師？澎警：尚未接獲申訴

2019-10-22 15:13

誘騙82名少女拍裸照 「蘿莉控」出庭受審見媒體裝沒事

2019-10-22 13:46

不願放走13年小三 人夫持性愛照恐嚇「我心裡住魔鬼」

2019-10-22 13:40

比基尼外國女子海邊曬日光浴 男子強摸判13個月

2019-10-22 10:42

妻外遇車震嘿咻致懷孕 不確定孩子生父為何人

2019-10-22 06:54

嬤孫命喪砂石車輪下 傷心的阿姨揮打司機

2019-10-17 15:28

真槍假冒玩具槍賣16萬 警佯裝買家面交逮人

2019-10-04 13:05
看更多

熱門文章

高速公路匝道「天眼」系統11月啟用 違規「無所遁形」

2019-10-24 11:20

亞錦賽頒獎正妹短裙襯美腿 網跪求IG神搜

2019-10-23 20:47

影／三星蔥與30年信任一起被偷 蔥農仍選擇原地交貨

2019-10-24 11:53

破案了！石虎監測相機大量遭竊 警方查獲1男子涉案

2019-10-24 11:10

「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

2019-10-24 10:35

文曄併宣昶爆內線交易 檢調今約談公司高層

2019-10-24 16:04

老母立遺囑死後長子現住房子過戶給次子 兄弟法庭爭產

2019-10-24 08:22

女兒怨萬聖節扮鬼太逼真嚇壞同學 母：明年扮陰屍路

2019-10-24 11:31

嚇傻！他與長者擦撞被求償1100萬 網友安撫：台灣人習慣

2019-10-24 17:19

遊上海世博陸情治單位買單 前參謀長：純粹交朋友

2019-10-24 16:38

蘇花公路砂石車自撞山壁 駕駛無呼吸心跳搶救中

2019-10-24 11:27

情侶訂外送備註閃瞎單身外送員 網友留言全歪樓

2019-10-24 10:50

台灣警察靠這招找手機 德國人都感到驚訝

2019-10-24 18:17

火好大！南庄3層樓鐵皮餐廳燃燒坍陷 初步排除有人受困

2019-10-24 17:36

影／旅客機上大喊「有炸彈」 飛香港班機起飛前折回　

2019-10-24 17:07

本願山彌陀講堂住持：可以殺了我 但絕不可汙辱我人格

2019-10-24 13:11

最牛逼暗黑特級廚師？連白飯都「操灰搭」

2019-10-23 21:50

影／少年囂張拒檢 新北地檢前連開8槍逃逸 帶槍投案

2019-10-24 09:19

豬隊友喊一聲「宏哥」 讓酒駕老大身分露餡

2019-10-24 09:43

台塑越鋼汙染案求償1.4億 法院「無管轄權」裁定駁回

2019-10-23 21:02

海上美術館「太空艙」被毀 涉案少年：夜遊不小心踩破

2019-10-24 15:32

男子侵入藝人丁國琳家中行竊 法官認會再犯裁定收押

2019-10-23 20:40

「蘋果西打」掏空案　前總座：特支費是我的勞務報酬

2019-10-24 14:59

影／怎麼撞的？台東火車站前賓士連撞5車及1機車

2019-10-23 23:25

影／台北客從基隆暖東峽谷走到西勢水庫 受困壩頂山坡

2019-10-24 10:36

殺死直播主女友下跪磕頭道歉 廖晏霆判賠家屬700萬

2019-10-24 17:48

彰化警員肇事逃逸 警方秉公送辦

2019-10-23 20:40

紅線內到底能不能停車？ 網友：別跟荷包過不去

2019-10-24 17:07

影／台中大里橋上翻車 幸轎車車主擦傷無礙

2019-10-24 17:04

媽狂夾15次都落空兒子好失落 佛心檯主秒送娃娃網讚好暖

2019-10-24 14:33

元配丈夫搞婚外情長達9年 小三懷孕生2小孩還墮胎

2019-10-24 14:35

剛出院 68歲兒剪刀殺91歲母

2019-10-24 00:29

討論出遊趁機強吻女網友 僅吻到嘴角判拘役55日

2019-10-24 07:58

自駕車撞車 非危險駕駛不起訴

2019-10-24 00:15

督導女子服勞務 村長涉猥褻

2019-10-24 00:19

都沒案子？她自曝當警政機關性騷擾調查委員從未開會

2019-10-24 15:06

影／國道3號高架路段火燒車 警、消馳援防釀二次事故

2019-10-24 13:12

台東自助洗車投幣機遭竊 警方全力追緝

2019-10-24 15:12

姊照料智障妹一起輕生 40年背後有洋蔥輕判1年

2019-10-24 12:50

詐騙集團就愛騙這三大對象 你中獎了嗎？

2019-10-24 15:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top