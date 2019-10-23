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約女網友摩鐵開房間 命洗殘廢澡舔全身完事後卻被告

2019-10-23 13:40聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園張姓男子今年6月5日約女網友到汽車旅館開房間，卻被對方指控硬上，稱他要求洗「殘廢澡」外還要女子替他舔遍全身，最後壓在身上性侵邊喊「我就是要讓妳懷孕」等語，但張喊冤2人是你情我願，自己雖假冒醫學系畢業的牙醫師約她出來，但並未強迫對方，檢方認定張犯嫌不足不起訴。

女子控訴，當天中午11點多和張男（33歲）相約到汽車旅館，對方就命令她替自己洗殘廢澡，也就是男性身體不動，由女性全裸替他沐浴的服務，洗完後還要求替他舔遍全身，最後張在床上不顧她拒絕反抗，強行將她翻身後壓在上方性侵，過程中還邊稱「我就是要讓妳懷孕」等語。

張男辯稱，自己聽別人建議，想說把自己包裝成醫學系畢業，在新竹當兒童牙科的主治醫師，想藉此取得對方信賴，加上女子也在交往網站的頁面上，說明自己要徵包養，所以2人聊天時也有談到這部分，約出見面後一起到汽車旅館他就提議一起洗澡，但沒有到殘廢澡的程度。

張還說，確實有要求女子替他舔遍全身，並將她翻身發生性行為，但過程中都沒有強迫她，對方也無反對或掙扎的動作，而且之前聊天時女子自己提到可以無套內射，她事後再吃避孕藥就好等語，結束後離開旅館她也沒有異樣，不過有陸續向他要錢，幾天女子就突然說可能懷孕要報案。

檢方查，女子曾說事後一直哭，她同居男友就要她報案對張提告，驗完傷後才去警局做筆錄，回家後情緒很抑鬱，看醫生被診斷出憂鬱症復發，但也不否認有傳裸照並出價包養給張，以及未坦承自己有男友等事，且醫院也認為她無明顯外傷。

警員也證稱，和女子訪談過程中她明確說其實不想報案，因為和張男有對價關係，約好性交幾次給多少錢；另女子說擔心自己被下藥，但經醫院毒物檢驗結果，除了驗出常見安眠劑、抗憂鬱藥物等，並未發現有毒物反應。

檢方認為，女子是否遭強制性交已有疑慮，加上查無其他積極實證等，認定張男犯嫌不足偵結予以不起訴處分。

女子控訴張男命她幫洗殘廢澡、舔遍全身還硬上，但張喊冤稱彼此是你情我願，檢方偵結不...
女子控訴張男命她幫洗殘廢澡、舔遍全身還硬上，但張喊冤稱彼此是你情我願，檢方偵結不起訴。示意圖／ingimage
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汽車旅館懷孕憂鬱症

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