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誘騙82名少女拍裸照 「蘿莉控」出庭受審見媒體裝沒事

2019-10-22 13:46聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

台大醫療器材與醫學影像研究所前準研究生林和駿，被控以交往為由，誘騙82名未成年少女拍裸照，對方不配合，揚言散布不雅照，依違反兒少性剝削防制條例、與未滿16歲女子為性交罪起訴，台北地院今天開庭，林看到媒體說「今天沒開啊」。

上次庭期，林和駿交給法官感謝警察的卡片，形塑犯後已有悔過，但未向被害人道歉，今天法院繼續不公開審理，庭畢林步出法庭，記者問他開庭時是否認罪時，林否認剛剛被傳喚出庭。

23歲的林和駿2017年考上台大研究所，現已被校方註銷資格，檢警查獲，林自2014年起，透過手機通訊軟體、交友網站以假帳號、假身分誘騙82名未成年少女拍裸照，甚至約出1名不到16歲的少女與她發生性關係，檢警搜索，在林和駿的電腦內發現高達120G的裸照檔案，成為林犯罪證據。

檢警檢視扣案證物，發現林和駿建檔時，會依姓名、年齡、學校、身材評語、日期等將被害人們的裸照分門別類，林到案自承是「蘿莉控」，告訴檢警他就是因人際關係差、自卑才會犯案。

林和駿今天被法官傳喚出庭但否認有開庭。記者王聖藜/攝影
林和駿今天被法官傳喚出庭但否認有開庭。記者王聖藜/攝影
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裸照台大警察
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