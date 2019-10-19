色男朝同居人幼女伸狼爪 得手還說「小弟弟放不進去」

2019-10-19 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園江姓男子不顧同居人的女兒年僅8歲，竟脫她內褲亂摸猥褻，還企圖性侵但未得逞，事後竟傳鹹濕曖昧的訊息給女童，表示「我的小弟弟放不進去」、「舌頭用你下面」等語，直到女童母親發現2人對話全案才曝光，檢方認定江犯嫌明確，依對未滿14歲女子強制猥褻、強制性交未遂起訴他。

檢警調查，江男（35歲）在2014、2015年間和女友同居，明知對方的女兒當時年僅8、9歲，竟趁2人獨處時脫下她褲子摸下體猥褻得逞。

江食髓知味，幾天後再朝女童伸狼爪，繼續脫她褲子舔下體後，甚至嘗試用生殖器性侵但未遂，直到江的女友看他和女兒手機對話有怪異對話才發現。

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檢方訊時，江坦承和女友同居期間對她女兒猥褻、性侵未遂，女童也指證歷歷，另檢方勘驗2人對話訊息，發現江曾傳「我沒插進去啊」、「我之前有用舌頭用你下面」、「放不進去」、「我的小弟弟」等語。

江並對女童說「很痛吧，你忘了嗎」、「你不是有跟我那個過」、「愛愛啊」，甚至還說因為女童下體的關係讓他沒有性交成功等語，直接證明他有舔過女童下體，並嘗試用生殖器性交等行為。