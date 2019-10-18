想工作寄錢給媽媽 菲男散布女友性愛裸照不用驅逐出境

2019-10-18 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



在桃園工作的菲律賓籍印姓男子今年2月和女友到汽車旅館慶祝情人節並發生性行為，卻偷拍成性愛影片，幾天後他想買攝影器材和女友要錢遭拒，就恐嚇她「要散布在網路」並上傳私密照到臉書；法院依恐嚇等罪判他9個月，但印男求情想繼續工作寄錢給媽媽等，院方認為無驅逐出境必要。

檢警調查，印男當晚10點多和女友汽車旅館發生性行為，印沒經對方同意，拿手機拍拍下2人性交過程，事後還和對方說「你是我心中的唯一」、「我時常醒來就因為或許你太想我了」、「情人節快樂，我的愛人」等語。

未料，幾天後印表示想買攝影器材，向女友要錢遭到拒絕，他一氣之下竟傳訊恐嚇「不要等我生氣」、「你真的希望我把攝影散布在網路」、「我本人會殺了你」等語，並性交影片截圖上團臉書的相簿。

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審理時印矢口否認偷拍，辯稱有經過女友同意，上傳臉書的照片並非竊錄；女子證稱，看到印的臉書相簿有自己的裸照，但不確定他是怎麼取得、性交前還後拍的，也不清楚對方有沒有錄影，但都沒經過她同意。

法院勘驗鑑事還原後影片，發現當時女子全裸躺在床上不動，可見胸部、臀部等部位，而她和印性交過程也沒有看向鏡頭，或是刻意擺弄姿勢，直到結束印要關掉錄影時，她也都沒任何反應，可見女子說詞應可採信，印竊錄他人非公開活動及身體隱私部位犯行明確。

法院認為，印男針對拍攝時間、地點說詞反覆，雖自稱不是第1次拍性愛影片，但沒有提出具體實證，不採信其辯詞，另審酌被上傳臉書的照片，已包括女子臉部、肩膀及背部，畫面中足以令人辨識。

法院認定，印未經女友同意偷拍，還說出恐嚇言語並上傳私密照片，已經讓多數人得以觀覽，嚴重侵害女子隱私權，造成她心理恐慌與不安全感，考量印上傳後1個小時就刪除，侵害狀態持續時間非常，但犯後矢口否認等，依竊錄、恐嚇及散布竊錄非公開活動等，共判處印有期徒刑9個月，得易科罰金27萬元。