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逃家少女情人節借宿 隔天愛上對方卻控性侵

2019-10-17 19:43聯合報 記者陳俊智／即時報導

新北一名林姓男子今年2月14情人節收留17歲少女「霏霏（化名）」在家過夜，事後竟挨告性侵，對方還指控他與60多歲的父親聯手犯案，經新北地檢署調查後，全案今天不起訴處分，還林姓男子清白。

據了解，「霏霏」與林男兒子的女友是朋友，因逃家無處可歸，所以拜託對方幫忙安排借住林男家，進而衍生性侵疑雲；「霏霏」指控林男2月14日當晚就趁睡覺同床機會伸狼爪性侵，隔天還與林父聯手犯案，但林姓父子堅辭否認，強調晚上睡覺沒睡一起。

檢方認為，「霏霏」2月14日遭性侵，15日仍願意和林男同床，其舉止反應與常情不符。此外，「霏霏」15日還曾傳簡訊給林男兒子的女友，內容誇讚林男很帥，還說「什麼時候介紹妳男朋友的爸爸給我認識」、「他爸爸不錯喔」、「很喜歡」、「很成熟」等語，因此對其說法存疑。

檢方調查，全案除了「霏霏」的單一指述，再無其他具體事證，因此認定林男父子罪嫌不足不起訴。

新北一名17歲少女「霏霏（化名）」2月14日情人節因為逃家借宿林男家，隔天即對林...
新北一名17歲少女「霏霏（化名）」2月14日情人節因為逃家借宿林男家，隔天即對林男產生愛慕，還拜託朋友幫忙介紹，但事隔2月竟反常指控對方性侵，說法最後未被採信（示意圖）。本報資料照片
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性侵新北情人節
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