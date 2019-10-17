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嬤孫命喪砂石車輪下 傷心的阿姨揮打司機

2019-10-17 15:28聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

吳姓砂石車司機昨撞死王姓老婦及就讀國一資優班的張姓外孫女，檢察官今天在台中殯儀館相驗，張姓少女的媽媽無法接受，哭著說「我失去了媽媽跟女兒」，少女的阿姨傷心的情緒失控，出手揮打跪地道歉的吳姓司機，場面令人哀傷。

王姓老婦及就讀資優班的張姓外孫女，命喪砂石車輪下，檢察官張時嘉今天在台中殯儀館相驗，死者張姓少女的媽媽、阿公、舅舅、及學校校長均在場。

張姓少女的媽媽無法接受這種殘酷的事實，談起女兒平日用功讀書、考入國中語文資優班，想起女兒對她的貼心，竟然在這一次車禍與老母走了，她一下子驟失「媽媽跟女兒」痛哭失聲。

檢察官召開臨時偵查庭後，吳姓司機跪在死者張姓少女的媽媽及阿姨面前，一再的說對不起、道歉，而傷心的阿姨頻頻質問吳姓司機，終於情緒失控出打手揮打吳，整個場面令人鼻酸。

王姓老婦及就讀國一資優班的張姓外孫女，昨慘死在砂石車輪下，今天家屬在現場招魂，場...
王姓老婦及就讀國一資優班的張姓外孫女，昨慘死在砂石車輪下，今天家屬在現場招魂，場面哀淒。圖／讀者提供
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吳姓砂石車司機昨撞死王姓老婦及就讀國一資優班的張姓外孫女，檢察官今天在台中殯儀館...
吳姓砂石車司機昨撞死王姓老婦及就讀國一資優班的張姓外孫女，檢察官今天在台中殯儀館相驗，張姓少女的媽媽無法接受，哭著說「我失去了媽媽跟女兒」，少女的阿姨傷心的情緒失控，出手揮打跪地道歉的吳姓司機，場面令人哀傷。圖／讀者提供
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檢察官
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