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影／試管受孕夫卻外遇 單親媽養出資優女又天人永隔

2019-10-16 21:08聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市就讀國一資優班的張姓少女今天段考，下午4時許放學，由七旬王姓外婆騎車接回家，未料行經東區自由路、建成路口時，駕駛砂石車行駛在同向車道的吳姓男子，疑因內輪差視線死角，右前車頭先碰撞二人後，二人倒地遭車輪輾過，機車遭拖行14公尺後才停止，警消到場時，祖孫二人已命喪輪下，吳稱沒看到機車，少女外公、母親在派出所泣不成聲，苦喊「一個幸福的家庭就毀了」。

警消調查，今天下午4時許，吳姓男子（47歲）駕駛砂石車沿東區自由路行駛，行經建成路口時欲右轉地下道，當時王姓老婦（72歲）騎車載張姓孫女（13歲）騎在砂石車右側，吳疑因內輪差的視線死角，未注意到已騎到右前車頭的祖孫二人，兩車發生碰撞後，祖孫倒地遭車輪輾過，機車被車頭拖行14公尺，吳才知釀禍，下車察看時，二人已血肉模糊，明顯死亡。

經查，吳無酒精濃度，他稱沒有開到祖孫二人騎在右側，他要右轉時察覺有碰撞，下車察看時，二人已在車底下。

據透露，張姓少女來自單親家庭，張母與丈夫十多年前努力多次，才試管受孕懷下她，未料張父因外遇導致婚姻破裂，她由母親扶養，與母親、外公、外婆生活在一起。少女爭氣，國小時品學兼優，畢業獲得市長獎，上國中後又因英文能力優秀，入選資優班。

據透露，張母是護理人員、平時工作繁忙，少女有時搭乘公車上學，有時由外公、外婆騎機車接送，今天清晨是由少女外公載去學校進行段考，下午放學時，因天氣比較冷，外婆還拿衣物要給孫女穿，未料返家途中發生意外。

台中市王姓老婦今天下午騎車載張姓孫女返家途中，與吳姓男子駕駛的砂石車發生碰撞，祖...
台中市王姓老婦今天下午騎車載張姓孫女返家途中，與吳姓男子駕駛的砂石車發生碰撞，祖孫二人命喪輪下。記者陳宏睿／翻攝
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台中市王姓老婦今天下午騎車載張姓孫女返家途中，與吳姓男子駕駛的砂石車發生碰撞，祖...
台中市王姓老婦今天下午騎車載張姓孫女返家途中，與吳姓男子駕駛的砂石車發生碰撞，祖孫二人命喪輪下。記者陳宏睿／翻攝
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台中市王姓老婦今天下午騎車載張姓孫女返家途中，與吳姓男子駕駛的砂石車發生碰撞，祖孫二人命喪輪下，家屬被通知到派出所時，情緒崩潰、泣不成聲。記者陳宏睿／攝影
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