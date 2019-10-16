手術麻醉偷嘿咻非利用藥劑 色醫師改依乘機性交判刑

2019-10-16 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／即時報導



桃園中壢婦產科醫師林勤人去年4月28日利用替印尼籍女移工做引產手術時，利用女子被麻醉期間，朝她舔下體、性侵得逞，檢方2月偵結依加重強制性交罪嫌起訴林；法院認為，勘驗錄影帶無法認定林注射多少cc麻醉劑、注射了幾次，且做引產手術本來就要麻醉，女子也同意被注射，變更起訴法條改依乘機性交罪判處林有期徒刑5年。

檢方調查，林勤人（61歲）當天11點多替女移工動手術前，把一般麻醉劑量10cc，偷偷多添加了3cc，還藉故支開擔任助理的女兒，趁著移工昏迷過程伸舌頭偷舔她下體，並掏出生殖器性侵，得手後才繼續完成手術，偵結依加重強制性交罪嫌起訴林。

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法院認為，林為婦產科醫師，替女子做手術過程利用對方麻醉而陷入無意識狀態性交行為，依照實務見解，女子陷於無意識狀態，是肇因於林施打麻醉藥劑，但女子當日前往婦產科的目的，就是為了做引產手術，女子也證稱是自願做流產手術，且同意施打麻醉藥劑。

法院並勘驗錄影帶，也無法認定林當時到底施打了多少cc的麻醉劑，也無法確定打幾針；因此，林施打麻醉藥劑的行為是基於女子同意，並非故意造成她處於昏迷狀態。

至於性交後，雖然再替她施打麻醉藥劑，但林是基於之後在手術過程中，見女子有恢復意識的情形，所以打麻醉以利手術繼續進行，難據此認定林初始對女子就有強制性交的犯意。

法院認為，檢方雖以林藉由麻醉藥劑對女子強制性交，但女子在手術前就已經知道會被麻醉，且施打麻醉也是手術必須進行的過程，所以無法排除林是在手術過程中，利用女子失去意識狀態對她性交，無法認定林有「利用藥劑」的加重強制性交行為的犯意。