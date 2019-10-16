加重麻醉手術台上舔女患者下體 變態婦產醫師遭判刑5年

2019-10-16 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／即時報導



桃園中壢婦產科醫師林勤人去年4月28日，替1名30歲印尼籍女移工做引產手術時，竟加重麻醉劑量，趁對方昏迷時偷舔下體、性侵，由於林的妻子早懷疑先生不軌，事前在診間裝針孔全程拍下老公的獸行，檢方今年2月依加重強制性交罪嫌起訴，桃園地院今依乘機性交罪判處林有期徒刑5年。

檢方調查，林勤人（61歲）當天11點多替女移工動手術前，把一般麻醉劑量10cc，偷偷多添加了3cc，還藉故支開擔任助理的女兒，趁著移工昏迷過程伸舌頭偷舔她下體，並掏出生殖器性侵，得手後才繼續完成手術。

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由於林的妻子曾懷疑先生舉止怪異，事前就在診間內裝設針孔攝影機，未料竟拍下他性侵女患者的畫面，林妻當時供稱，因懷疑先生出軌，所以才事前裝設針孔；林的女兒則說，當天手術過程，患者被注入麻醉失去意識後，父親就支開她。

檢方訊時，林坦承犯行，供稱一般引產手術麻醉固定劑量為10cc，因為怕性侵耽誤手術時間，所以才刻意多添加3cc；而被害的女移工完全不知情，直到案件爆發後經警方通知到案，勘驗錄影畫面才驚覺自己受害。