「女兒被那個男的吃了」 父親聽到這句話爆氣喊告

2019-10-16 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／即時報導



新北一名賴姓男子今年3月透過網路認識13歲少女「小魚（化名）」，短暫交往1個月後因對方家人反對而分手，但他仍不死心，5月時在「小魚」放學返家途中堵人，假借歸還物品將人騙回家，又將人強拉進屋內性侵得逞，今天被新北地檢署依強制性交罪起訴。

起訴指出，賴男案發當天跑到「小魚」放學下車的公車站牌堵人，謊稱有東西要還給對方，將對方騙回住處，接著又把人拉進屋內，不顧其掙扎抵抗，強脫衣物性侵得逞。

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事發後，「小魚」哭著回家。她的父親察覺異狀，叫妻子詢問發生什麼事，後來從妻子口中聽到「女兒被那個男的吃了」，怒不可抑，帶女兒驗傷後喊告。