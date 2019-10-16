她要索回被拍攝的裸照 沒想到遭性侵還被竊錄

2019-10-16 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



女子「小蘋」與范姓男友感情不睦，欲與他分手，沒想到他傳送她的裸照及私密處照片給她，恐嚇「我等著看妳在網路紅」，要她至其住處嘿咻，她為刪除裸照赴約，遭性侵並被拍攝下整個性愛過程，而范男另涉他案，在查扣的電腦發現竊錄影片，台中地院依強制性交罪將他判刑3年。可上訴二審。

合議庭審酌，范男雖與「小蘋」為男女朋友關係，竟利用以散布被害人私密裸照脅迫方法，對她為強制性交，足見他欠缺尊重他人身體自主權、性自主決定權觀念，惟念及被害人當庭表示不欲再深究，予以輕判。

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判決書指出，范男與「小蘋」（化名）原為男女朋友，兩人感情不睦，「小蘋」欲與他分手，他竟於去年8月29日至9月1日間，以LINE通訊軟體傳送「小蘋」的裸照及私密處照片給她。

范男並傳送「我等著看你在網路紅」、「哪天你在A 片外流看見你自己別意外」、「禮拜一你沒出現你等著瞧」、「你不來也OK我直接處理你」等訊息，恫嚇她若不於同年9月2日至其住處與他發生性行為，將無法令他刪除或拿回裸照及其所拍攝性愛影片，致她心生畏懼，唯恐范男向他人散布其裸照及影片。