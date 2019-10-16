色志工找少女偷嘿咻 曝光還瞎扯「緊張到無法勃起」

2019-10-16 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



黃姓志工朝15歲少女摸胸、指侵，還帶去房間發生性行為，被依法判刑1年。示意圖／ingimage 分享 facebook

在某國際兒童村擔任志工的黃姓男子，去年3月23日竟朝1名有輕度智能障礙的15歲少女伸出狼爪，朝她摸胸、指侵後，還要她進房間發生性行為，曝光後黃瞎扯「太緊張沒有勃起」否認性侵，但少女、同學指證歷歷，法院審酌後依對14歲以上未滿16歲之女子性交罪，判處黃有期徒刑1年。

檢警調查，黃（37歲）當晚10點多在科廳內，撫摸少女胸部並解開內衣，並伸手進內褲指侵，隨後要求她進房間並發生性行為，直到兒童村人員聽聞其他院童談論此事才曝光。

黃坦承有伸手進少女內褲摸下體、胸部，但矢口否認性交，辯稱因為太緊張無法勃起，原本想發生性行為才沒成功；黃的辯護人則說，無證據顯示黃有指侵或性侵，且黃沒有違反少女意願摸她，其行為應僅是未遂。

但少女證稱，當時在客廳用電腦，黃就脫掉她內衣還伸手進內褲指侵，之後被帶到房間內性侵，自己感覺痛痛的，後來黃的身體前後移動幾分鐘，但過程自己沒有大叫，黃做完動作就離開了。

她還說，當時沒有仔細看黃的生殖器有沒有軟軟的硬不起來，但確實有放到她下體內，還有做抽插的動作，所以就感覺到痛。

另名同學則說，當時和少女、黃男都在客廳，有聽到手指插入陰道的聲音，感覺他們2人在做不該做的事，後來跑回自己房間，就聽到隔壁類似搬桌椅撞牆壁的聲音，後來少女還有跟她說，被黃脫褲子、發生性行為等。

加上事發後少女到醫院驗傷，院方也發現她下體有撕裂傷；法院認為，少女及同學所述，應無刻意杜撰或誣陷的必要，且黃男辯詞顯然和常情相悖，屬於避重就輕之詞，不予採信。

然而少女雖領有輕度智能障礙證明，但審理過程法院詢問相關性交用詞，她均明白其中意涵，顯然未因智能障礙影響對性交認知，且她曾自述，如果男生要她哈下面，自己不願意會拒絕，當下是太緊張才沒有跑掉或大叫，可見少女明白拒絕他人性要求，但因緊張才為抗拒。

法院審酌，黃男身為兒童村志工，擔任協助生活輔導員，明知少女年僅15歲，身心、思慮尚在發育中，竟利用工作之便朝她性交，嚴重影響少女身心健康發展，且犯後僅部分坦承，態度難認良好，依對14歲以上未滿16歲之女子性交罪，判處黃有期徒刑1年，事發後黃也被驅離單位命不得進入。