工程師騎機車尾隨前女友 停等紅燈當眾襲胸吃官司

2019-10-16 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



台南王姓工程師不滿被分手，去年12月間傍晚下班時間騎機車，從前女友公司尾隨她返家，趁她在永華路與金華路停等紅燈，突伸手碰觸其右胸，她驚嚇之餘右轉建平路口，未料王將機車停在前方且放倒女方機車，不顧其揮手阻擋，強行撫摸右胸，路人經過察覺有異報警，王辯要跟前女友講事情，可能不小心碰到她胸部。台南地院認他犯性騷擾罪處3月徒刑，又犯強制猥褻罪處8月徒刑，可上訴。

合議庭指出，王和女方曾為男女朋友，分手後未思兩性間應有尊重，為滿足私慾，乘人不及抗拒，對女方先是襲胸性騷擾， 侵犯其身體隱私，後強行攔阻女方，違反其意願，一手強拉女方手部、另一手強行撫摸其胸部，強制猥褻，使女方身心受創，相當不應該。

同時，考量王的犯罪動機、目的，雖女方審理時表示，不希望本案對王造成過大影響，然王否認犯行，且未對女方賠償或道歉的犯後態度等一切情狀，分別量處性騷擾罪，累犯，處3月徒刑，可易科罰金；又犯強制猥褻罪，累犯，處8月徒刑。

王表示，與女方曾為男女朋友，在安平區建平路時有拉住其手腕，但矢口否認有何趁機性騷擾及強制猥褻犯行。他辯稱，在永華路與金華路停等紅燈時，並沒有趁機伸手摸其胸部，從永華路右轉建平路後，因為前方很多機車，他怕他煞不住，剛好騎到女方前面用腳煞車，當時他想跟她講事情，但她不想講，所以他有拉住她的手腕，她要甩開他的手，可能有不小心碰到她胸部。

目擊證人作證，當時男性駕駛以右手徒手扶住女性駕駛的機車的車頭，隨後男駕駛慢慢將其機車放倒，女駕駛有揮手的動作，他聽到女駕駛不停的嘶吼著「你要幹嘛」，不斷的喊著，所以他就打110報案。