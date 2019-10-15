可惡！性侵乾妹妹的10歲女兒 男判刑7年4月

2019-10-15 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



新北市40多歲黃姓男子涉嫌性侵乾妹妹的女兒等4罪遭起訴，士林地方法院日前審結，認定黃抱著10歲女童蓋同條棉被睡覺，伸狼爪進內褲指侵得逞1次，依強制性交罪，處有期徒刑7年4月。其餘猥褻、指侵女童姐妹等3罪判處無罪。全案可上訴。

判決指出，去年9月22日晚上，黃到乾妹家過夜，利用躺在地板抱著女童睡覺、蓋著同一條棉被等機會，伸出狼爪進入女童內褲內撫摸下體，又把手指插入女童陰道內。

女童在開庭時證稱，中秋連假3天，「偉叔叔」到家裡抱著自己睡覺，有伸手摸「尿尿的地方」，之後他就沒再來家裡。當時覺得疼痛，拉出他的手，但他又放回去在尿尿的地方一直動，後來看他睡著，手沒有繼續動，就把手拿開。

女童母親稱，案發當晚黃男在家喝酒，說要抓毛蟹要睡一下醒酒，就抱著女童躺地上睡覺，當時自己和其他小孩睡在床上，有看到黃的手在棉被內一直動，到晚上就叫他離開，隔日問女兒有無被摸，女兒則說摸尿尿的地方。事後帶著女兒至醫院驗傷，處女膜有舊撕裂傷，成因是性行為或異物插入。

從事冷氣行業、賣紅豆餅的黃男供稱，在2015年認識女童母親，後來認識女童父親，很常到他們家過夜，且會和女童一起睡，和女童母親喝酒時，女童也會坐在自己腿上，女童會習慣環抱自己，都叫他「偉叔叔」，後來是因「管教小孩」問題，和乾妹吵架才不再來往，否認有性侵、猥褻女童。

法院認為，女童在案發時是童稚純真階段，對男女間性事尚無充分瞭解與需求，也不知什麼是性行為，若非親身經歷受害，應無能力杜撰。女童母親和女童供詞並無重大出入，對於是案發當晚還是隔日告訴母親遭受侵害，與強制性交構成要件無關，母女證詞具有證明力。

合議庭認為，黃男年紀大女童30多歲，且是女童父母朋友，理應愛護女童，竟罔顧身心人格發展及心靈感受，利用年紀尚幼，未有完全成熟性自主同意能力、判斷能力，違反女童意願對女童為性交行為，戕害身心健全發展，造成內心恐懼及陰影。

合議庭痛批，黃男犯後一再否認犯行，毫無悔意，未達成和解，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，累犯，處有期徒刑7年4月。