親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

厄瓜多危機12天：油價大戰，國家自爆前的「奇蹟和解」

可惡！性侵乾妹妹的10歲女兒 男判刑7年4月

2019-10-15 11:32聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市40多歲黃姓男子涉嫌性侵乾妹妹的女兒等4罪遭起訴，士林地方法院日前審結，認定黃抱著10歲女童蓋同條棉被睡覺，伸狼爪進內褲指侵得逞1次，依強制性交罪，處有期徒刑7年4月。其餘猥褻、指侵女童姐妹等3罪判處無罪。全案可上訴。

判決指出，去年9月22日晚上，黃到乾妹家過夜，利用躺在地板抱著女童睡覺、蓋著同一條棉被等機會，伸出狼爪進入女童內褲內撫摸下體，又把手指插入女童陰道內。

女童在開庭時證稱，中秋連假3天，「偉叔叔」到家裡抱著自己睡覺，有伸手摸「尿尿的地方」，之後他就沒再來家裡。當時覺得疼痛，拉出他的手，但他又放回去在尿尿的地方一直動，後來看他睡著，手沒有繼續動，就把手拿開。

女童母親稱，案發當晚黃男在家喝酒，說要抓毛蟹要睡一下醒酒，就抱著女童躺地上睡覺，當時自己和其他小孩睡在床上，有看到黃的手在棉被內一直動，到晚上就叫他離開，隔日問女兒有無被摸，女兒則說摸尿尿的地方。事後帶著女兒至醫院驗傷，處女膜有舊撕裂傷，成因是性行為或異物插入。

從事冷氣行業、賣紅豆餅的黃男供稱，在2015年認識女童母親，後來認識女童父親，很常到他們家過夜，且會和女童一起睡，和女童母親喝酒時，女童也會坐在自己腿上，女童會習慣環抱自己，都叫他「偉叔叔」，後來是因「管教小孩」問題，和乾妹吵架才不再來往，否認有性侵、猥褻女童。

法院認為，女童在案發時是童稚純真階段，對男女間性事尚無充分瞭解與需求，也不知什麼是性行為，若非親身經歷受害，應無能力杜撰。女童母親和女童供詞並無重大出入，對於是案發當晚還是隔日告訴母親遭受侵害，與強制性交構成要件無關，母女證詞具有證明力。

合議庭認為，黃男年紀大女童30多歲，且是女童父母朋友，理應愛護女童，竟罔顧身心人格發展及心靈感受，利用年紀尚幼，未有完全成熟性自主同意能力、判斷能力，違反女童意願對女童為性交行為，戕害身心健全發展，造成內心恐懼及陰影。

合議庭痛批，黃男犯後一再否認犯行，毫無悔意，未達成和解，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，累犯，處有期徒刑7年4月。

另，2016年春天、夏天，黃男分別對女童姊姊涉嫌猥褻、指侵行為，以及2017年5月對女童指侵等罪嫌，從被害人、證人供述，僅能證明黃男要在客廳抱著女童和女童姊姊，讓小孩坐在大腿上，無法證明有猥褻或性交行為，因不能證明犯罪，諭知無罪。

黃男犯強制性交罪，遭判刑7年4月。示意圖／Ingimage
黃男犯強制性交罪，遭判刑7年4月。示意圖／Ingimage
分享

猥褻
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

以巧克力誘姦女乘客還「留種」 優良公車司機重判6年半

2019-10-15 11:09

台大男遭2前女友控軟禁性侵 獲不起訴

2019-10-15 11:21

玷辱13歲少女未和解重判 再與12歲少女嘿咻和解輕判

2019-10-15 11:16

牙醫院長肢體碰觸、襲胸？ 年輕女員工控性騷不起訴

2019-10-14 13:46

搭火車為省12元 台鐵列車長與小三婚外情曝光

2019-10-14 13:10

男子約前女友飲酒 酒後忍不住一時性衝動糗了

2019-10-12 16:13

真槍假冒玩具槍賣16萬 警佯裝買家面交逮人

2019-10-04 13:05

熱門文章

走鼻頭祕境落海最後身影曝光 民眾驚：為何不聽勸？

2019-10-14 12:27

史上最大貨櫃走私1.5噸毒品 毒梟花千萬買通保三警員

2019-10-14 13:20

搭火車為省12元 台鐵列車長與小三婚外情曝光

2019-10-14 13:10

廟會美女禮生胸前大岔 低頭鞠躬吸眾睛

2019-10-14 16:42

遊覽車司機超狂停法他怕翻車 網虧：物理老師哭暈

2019-10-14 12:24

客人指定「95九分滿」加油妹聽了愣住 她一看螢幕秒懂

2019-10-15 10:33

潘恒旭遭評「人品太差」 律師：被馮光遠當小弟

2019-10-14 16:14

批韓國瑜挨告 名嘴黃光芹出庭反嗆「大砲打小鳥」

2019-10-14 14:06

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top