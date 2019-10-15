台大男遭2前女友控軟禁性侵 獲不起訴

2019-10-15 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



一名台大謝姓高材生遭指控將同校前女友W當性奴，軟禁宿舍、性侵、澆熱水、勒脖、毆打，涉傷害、性侵等罪。台北地檢署調查發現案發時間為前年至去年間，傷害、妨害秘密部分已逾告訴期，至於性侵則罪嫌不足，今一併處分不起訴。至於另名前女友C女指控被謝男性侵部分，仍偵辦中。

今年2月間，女大生W女向媒體控訴，兩人因社團活動認識，追求時很殷勤，交往後卻變了一個人，只要心情不好就會打她。有一次騎腳踏車，只因騎在前面沒等他，自己先過馬路，就被氣得扯頭髮，甚至在宿舍見面時，遲到一些就被用腳踏車往身上丟。

W女指控，有一次不顧謝男反對與朋友去聽演唱會，結束後他竟然在捷運站當眾甩巴掌、揍肚子，他又把我強拉回他的宿舍。他很常不開心就掐捏我的胸部，造成瘀青。

「像被軟禁！」謝男時常要她待在他宿舍，但因男生宿舍有舍監巡邏，因此要求她不要外出，還會拿走她衣物，以防止逃跑，還會要求我在指定的時間內躺到床上，他想要的時候，就要給他用…不管我想不想要，甚至曾架鏡頭偷拍…。

W女說，有一次她不管謝男阻止，堅持要離開他的宿舍，謝男竟衝上前，用手肘勒住她的脖子，她想逃跑，謝男卻用腳絆倒她，接著揍她的肚子，「後來我怕強硬反抗又會被打，他說的話都只能照做…。」

除此之外，謝男曾向她炫耀收藏許多女孩子的性愛照，疑似有其他女子受害。W女報案後，北檢立刻指分婦幼專組檢察官負責訊問，但謝男對於指控全盤否認，檢方因傷害、妨害秘密部分逾告訴期而做出不起訴。

性侵部分女方坦言原先不願意發生關係，但後來「被說服」，此部分罪嫌不足，一併不起訴。至於疑似有其他裸照部分，檢方查出均為不知名女方自拍後傳給謝男，並非由謝男主動拍攝。

另一名前女友C女，被謝男痛毆、咬傷，控告謝男傷害，事後心軟撤告，讓謝男獲不起訴，但性侵部分仍偵查中。謝男也反控對方傷害，C女坦承犯行，檢方今年9月將她依傷害罪起訴。