玷辱13歲少女未和解重判 再與12歲少女嘿咻和解輕判

2019-10-15 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



領有中度智能障礙身心障礙證明的陳姓青年，2017年5月間兩度與13歲少女「小春」嘿咻，犯後未與被害人家屬和解，被依姦幼女罪判刑1年6月；同年8月間又與12歲少女「小秋」嘿咻，犯後以7萬元與被害人家屬調解成立，台中地院依姦淫幼女罪將他判刑10月。

判決書指出，陳姓青年於2017年5月10日，透過網路交友軟體Beetalk 認識少女「小春」，明知她年僅13歲，分別於5月12日凌晨、同年月22日凌晨，以臉書私訊她後，騎乘機車將她載往他的住處，經她同意後發生性關係。

經「小春」的哥哥，獲悉妹妹前晚徹夜未歸，經質問妹妹原因，她始說出與陳姓青年嘿咻，經「小春」的家人報警處理，一審依姦淫幼女罪將陳判刑1年6月。

陳姓青年又於2017年8月上旬，透過社群軟體FACEBOOK認識少女「小秋」後，同月16日下午，在台中市新社區其母的宿舍房間內，未違反少女意願，對她為性交行為得逞。後來「小秋」因另案接受調查而陳述與陳發生性關係，始為警循線查獲。