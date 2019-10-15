以巧克力誘姦女乘客還「留種」 優良公車司機重判6年半

2019-10-15 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北即時報導



台北某客運公司前司機司光宇性侵身心障礙女乘客還「留種」，被害人懷孕13周，引產後犯行才曝光；司辯稱「我不知她身心障礙」，他同事卻證稱「總站的司機都知道」，台北地院日前依乘機性交罪重判司有期徒刑6年6月。可上訴。

司光宇曾在公車上撿到50萬元拾金不昧，媒體報導，他接受優良司機表揚時說「乘客會帶著大筆現金搭車，必定都有急用，看到失主失而復得的眼神，是開心的事」。

司光宇在某客運總站服務，2015年認識被害人，與她互留手機、LINE成為朋友。

檢方指控，司常趁下班後載被害人前往她母親的公司、或利用假日邀約被害人出遊，以巧克力、零食為誘因，3度帶被害人到台北市不同的旅社性交。

2016年9月，被害人生理期異常，經友人建議驗孕，發現「兩條線」；10月，被害人去醫院檢查，確認懷孕13周，經引產手術並檢驗胚胎DNA，與司相符，檢警偵辦後將司起訴。

司否認性侵，他說，被害人搭他的車「她給我的是全票」，否認知道她身心障礙；司說，會送她巧克力，是兩人以男女朋友交往，發生關係則是雙方同意。

司的陳姓前同事上法庭作證說，在總站搭車的乘客，司機都認識，被害人工作單位（庇護工場）那一站上、下車的，基本上屬同一單位，尤其，在下班時「她們會一群一群約7、8名少女一起」，只要一聊天，就知道她們與一般人不太一樣。

被害人說，她沒有很喜歡司，與司並不是男女朋友，因為沒朋友，才把司當朋友，根據相關證述，法官認為司犯下乘機性交罪。