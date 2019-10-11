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身障女寒假到哥哥家玩 竟被狼室友性侵

2019-10-11 13:23聯合報 記者王駿杰 ／新竹即時報導

林姓模板工人與國中女生小芬（化名）的哥哥同住，107年間2月，小芬趁寒假到哥哥的租屋處玩，卻遭林鎖定，認為小芬領有身障手冊，對性關係不了解，便直接脫去小芬的內衣褲，對她性侵得逞，事後遭小芬親戚發現報警；新竹地院法官審理時，林竟稱是小芬自己主動睡過來，兩人才發生性關係，之後又信口開河承諾要賠償小芬卻跳票，法官認為林毫無悔意，依故意對少年犯乘機性交罪，判有期徒刑3年6月。

經查，小芬就讀國小時就認識林男，小芬領有身障手冊，107年間2月寒假到哥哥位於新竹縣的住處玩，卻被哥哥室友林男鎖定，認為小芬對性關係不了解，口語表達能力差，不會主動拒絕，便萌生歹念，脫去自身衣物與小芬的內衣褲，性侵小芬得逞，事後，小芬的親戚察覺有異，向警方報案。

法官審理時，林坦承知道小芬未成年，卻矢口否認有乘機性交犯行，林告訴法官，案發當天他原本在房內快睡著，小芬進來房間，先玩手機，之後就趴在他身上，起初他將小芬推開，要對方回去哥哥的房間，但小芬上完廁所後又進房趴在他身上，兩人因此才發生性關係，是小芬主動睡在他旁邊。

但小芬的高中導師卻告訴法官，小芬患有身心障礙，所認識的詞彙有限，注意力、抽象表達能力較差，記憶力與解決問題能力也不太好，遇到不會的事情，小芬有時會愣住，比較不知道要去詢問或求救。

法官認為，林男僅為滿足自身性慾，竟對智能有缺陷、不知道性交意義、欠缺主動表達能力、不會抗拒的小芬發生性行為，戕害小芬身心健康及人格發展，犯後又輕率承諾要賠償，等到法院開庭又改口說無力給付，還延遲到庭，任由小芬父親久候枯等，至今雙方未達和解，顯然沒有彌補錯誤與悔悟之心，審酌依故意對少年犯乘機性交罪，判有期徒刑3年6月。

小芬趁寒假到哥哥的租屋處玩，卻遭林鎖定，認為小芬領有身障手冊，對性關係不了解，便...
小芬趁寒假到哥哥的租屋處玩，卻遭林鎖定，認為小芬領有身障手冊，對性關係不了解，便直接脫去小芬的內衣褲，對她性侵得逞。示意圖／ingimage
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寒假新竹性侵

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