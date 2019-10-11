「按那裡通穴」偽話術 推拿師親下去...她們才知是性侵

2019-10-11 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市陳姓推拿師慣以民俗療法幫人推拿、整脊、整復按摩，見不少飽受脊椎側彎、骨盆移位所苦的妙齡女子都慕名求診，他竟濫用專業及患者信任，頻頻以「按摩乳房，筋路才會通」、「陰部是穴位源頭，深入內部按摩，筋才會開」作為話術包裝獸行，一旦被質疑，就直說這是「特殊療法」，把女患者唬得一愣一愣。高雄地院依利用醫療機會性交罪共4罪，判處有期徒刑3年4月。

陳姓推拿師在老婆經營的紅茶冷飲店內，圍起圍簾、擺放推拿床，就在簡易場所內從事推拿、整復工作。「瞳瞳」（化名）因遭遇車禍傷及身骨，必須透過整脊推拿改善脊椎側彎問題，2016年間聽聞其他整骨師傅推薦，於是讓陳姓推拿師整脊，每周固定登門求診。

陳姓推拿師在推拿過程中，頻頻灌輸瞳瞳「需按摩乳房，筋路才會通暢」、「按摩陰部可讓女生經期比較順」；瞳瞳曾質疑，自己是來看骨頭問題，而非婦科問題，陳才又改口說這也有助骨頭，並用很多專業名詞顧左右而言他，瞳瞳雖然覺得怪，也曾詢問「其他推拿師都不會這樣按」，陳只回應，「這是特殊療法」，瞳瞳為了脊椎、身體好，選擇相信陳。

瞳瞳接受陳姓推拿師整復後，陸續牽線有骨盆不適問題的友人、友人妹妹「曉詩」、「曉敏」（化名），向陳求診。陳姓推拿師見瞳瞳已產生信任、卸下心防，竟整脊推拿時「指侵」瞳瞳私處；瞳瞳反映「不舒服」時，他還解釋「妳筋比較厚，必須從陰道內部按摩，筋才會開」，成功用話術安撫瞳瞳。

曉詩在瞳瞳介紹下，每相隔7至10日就會登門找陳姓推拿師整復。陳姓推拿師食髓知味，向曉詩說「按壓乳房是醫療行為」、「陰部是穴位的源頭」，加強按壓有助治療骨盆、且消除腿部水腫，遊說2個多月後，又指侵曉詩得逞。曉詩因曾聽聞瞳瞳提到，陳姓推拿師有「特殊按摩手法」，也未加以抗拒；連帶其妹妹曉敏都不疑有他。

直到曉敏前年11月因故無法依原預約時段到整復所推拿，陳姓推拿師於是提議，可到曉敏的租屋處推拿。陳姓推拿師趁與曉敏獨處時，假意按摩曉敏正面，接著猛然親吻曉敏嘴巴，嚇得曉敏花容失色，她心起疑竇向姐姐曉詩反映，碰巧姊妹倆通電話時，瞳瞳也在曉敏身旁，3名女子幾經推敲，覺得陳姓推拿師行為已不是正當整復行為，在瞳瞳母親陪同下報警。

3名被害女子證詞情節相符，但陳姓推拿師矢口否認利用醫療機會性交，辯稱沒有將手指伸入瞳瞳、曉詩私密處，至於親吻曉詩一事，他則狡辯「應該是推拿時不小心碰到」。陳堅稱，會將手指伸入曉敏陰部，是因她可能有受傷，「穴道比較深」，在獲得曉敏同意下才會將手指伸入按摩。

業經高雄地院函詢高雄長庚醫院，得到回覆是，雖然女性陰部周圍有陰廉穴、 急脈穴、會陰穴等穴位，但按壓外陰部並非治療女性經期不順或生理痛的主要方法，也未有相關案例報告，臨床不認為是適當醫療，也不會採行，更沒有所謂「腿部的筋按壓不到，才需以手指伸入陰部按壓」這種治療方式。