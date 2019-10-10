約吃消夜變逼口交 女同事慘遭扒光硬上

2019-10-10 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園陳姓男子今年2月22日藉故約女同事回家吃消夜，要求她留下過夜不成，竟性慾高漲強壓對方上床，硬扯掉衣服性侵、逼口交得逞，女子不甘受辱報警提告，法院審理期間雙方達成調解，陳賠償女子60萬元獲得原諒，院方考量後予以減刑，依強制性交判處2年，緩刑5年。

檢警調查，陳男當天凌晨1點多要求女子買消夜到他租屋處，2人邊吃邊聊半個多小時，因為正值深夜陳要求對方留下過夜，但女子認為彼此還沒到交往程度，單獨過夜時分不妥所以拒絕，未料陳竟性慾大發，強押她上床還扯掉衣物，還用手指、生殖器性侵，並逼她替自己口交得逞。

檢方訊時，陳均坦承犯行，被害女子指證歷歷，也提出相關驗傷證明等，檢方偵結依強制性交罪嫌起訴他；法院審酌，陳和女子為同事關係，竟藉故要她道陌生環境見面，不思適當途徑調節自己性需求，以強暴方式侵犯對方性自主、人性尊嚴，本應予嚴懲。

考量陳男過去無不良前科、素行良好，這次不能克制情慾犯下重罪，雖不可取，但其犯罪情節仍和事前謀劃、高度強暴手段之窮凶惡極之徒有別。

另外，陳在偵查、審理階段始終坦承，審理過程雙方達成調解，陳答應並已經賠償女子60萬元完畢，堪任陳尚知悔悟，且積極彌補過錯，另女子也當庭表示願意原諒對方，同意給予陳男緩刑的機會。