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台國防違常理？昂貴戰車戰機也是「奇正互變」一部份

遭獄友腳趾插菊花 他控訴制止後還來第2次

2019-10-09 17:29聯合報 記者陳俊智／即時報導

台北看守所一名收容人控訴在牢裡被同房的張姓男子用腳指插肛門，得逞後又多次趁他不及防備之際強吻、捏胸和摸下體，讓他不勝其擾；案發後，張男矢口否認犯行，強調自己在跟對方嬉鬧開玩笑，只是沒拿捏好分寸，最後是其他同房收容人作證，加上性騷擾罪名獲對方撤告，全案今天才獲新北地檢署不起訴。

被害收容人興訟指稱自己雖然患有焦慮、恐慌、自律神經失調和憂鬱等精神疾病，但沒有重大傷病卡，也未領有精神或智能障礙卡，案發那幾天都有按時服藥，精神狀況還算正常，因此記得被害經過。

被害收容人供稱被張男用腳指插肛門是去年11月14日發生，當時他在馬桶旁彎腰舀水洗手，內褲剛好前後都有破洞，張男就用腳趾插進他的肛門。他表示，當時雖然有出言制止，但對方只說是在開玩笑，隨後又插了第2次，事發後幾天也不斷對他強吻、捏胸和摸下體。

偵訊時，張男承認有伸腳逗弄，但腳趾沒有插進肛門，其他的行為也是在開玩笑，沒有猥褻或性騷擾的犯意。

檢方調查，被害收容人是事發後2、3周才管理員反映，監視器畫面未見他所控訴的情況。全案雖有其他同房收容人作證，但其他人的說法也是張男在跟他開玩笑，無法證明張男有性侵犯行，加上雙方就性騷擾部分犯行已和解，因此全案不起訴處分。

台北看守所一名收容人控訴在牢裡被同房的張姓男子用腳指插肛門，得逞後又多次趁他不及...
台北看守所一名收容人控訴在牢裡被同房的張姓男子用腳指插肛門，得逞後又多次趁他不及防備之際強吻、捏胸和摸下體，讓他不勝其擾，但全案缺乏具體事證，檢方最後不起訴處分。本報資料照片
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性騷擾猥褻新北

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