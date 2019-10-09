親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
農地工廠問題多
斷橋事件續延燒
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

LSE正式聲明 蔡英文：抱歉台灣惡質政治文化給母校困擾

偷拍北一女、台大女學生被法辦 張子彥：我想賠錢和解

2019-10-09 13:35聯合報 記者王聖藜／台北報導

男子張子彥被控在北一女、台灣大學等「第一學府」女廁裝針孔攝影偷拍女學生如廁，有30名女子提告，張被台北地檢署依妨害秘密罪起訴；張有意與被害人和解換「撤回告訴」，台北地院法官開庭前電話詢問被害人有無意願，今天傳喚張子進行準備程序。

司法辦理婦幼案件，對於偵訊、審問被害人的程序，為避免被害人「二度傷害」，訂有保護機制，盡可能不讓告訴人、被告同庭面對面；承審法官上月26日傳喚多名被害人出庭證述時，即未對張子彥發被告傳票，其後，法官得知張有意願和解，再電詢被害人的意見。

由於本案被害人多達30人，張子彥犯罪的態樣不盡相同，未來如進入調解程序，有關和解金多寡？給付的時限？有多少被害人願與張子彥談判？目前還是未知數。

上次庭期，法官僅傳喚被害人陳述，有人覺得「我被強暴了」、「已不敢在外面上廁所」，還有被害人說「我寧願不要知道我被拍」，有人則建議法官應嚴懲張子彥。

檢方指控，去年4月，台大女清潔工打掃廁所，發現蹲式馬桶前方沖水桿有針孔攝影，向警方報案，警方循線查獲張子彥，在張的電腦裡起獲已分類的大量偷拍檔案。

檢警清查張的電腦檔案，懷疑有上百人受害，身分被確認者有160人，有30人提告妨害秘密，而被害人的年齡層分布廣，國中生、高中生、大學生和職業婦女都有。

偷拍二、三十名女子的張子彥(右一)今天到台北地院出庭。記者王聖藜/攝影
偷拍二、三十名女子的張子彥(右一)今天到台北地院出庭。記者王聖藜/攝影
分享

攝影偷拍

相關新聞

越南逃逸移工涉冒名應徵按摩師 性侵女客遭訴

2019-10-09 13:20

影／遭控摸女童下體 教會長老稱：抱抱不小心碰到

2019-10-08 18:42

議員踢爆 北市一神職人員被控疑猥褻3女童

2019-10-08 18:31

姊弟見爸手機性愛影片 傳給媽事情全曝光

2019-10-08 15:27

7女遭性騷猥褻 色男「噴精」裙子DNA為鐵證

2019-10-08 10:54

少女遭導師性侵 狼師抗辯求償逾時效判免賠

2019-10-08 08:56

險遭玷辱她不在乎賠償 要的是讓他反省

2019-10-08 07:41

噴精害女絲襪不敢再穿 捷運狼判4月刑

2019-10-07 15:24

男性侵泥醉女大生賠50萬 被害人至今半夜LINE媽媽

2019-10-07 14:09

半夜跨坐女移工大腿猥褻 八旬翁辯「我手腳都會麻」

2019-10-07 14:01

社運醫師柳林瑋強吻3女 北檢依強制猥褻罪嫌起訴

2019-10-07 10:03

高中生網交少女約出嘿咻 她傳訊一句話法官減刑期

2019-10-07 09:42

玷辱4女同夥協助拍裸照 法官以重罪逃匿是人性續押

2019-10-07 07:35

連交2任未成年女友 高雄男逼做這事上法院

2019-10-06 22:43

影／女子被偷拍裙底風光渾然不覺 消防員見義勇為逮色狼

2019-10-06 18:35

印尼移工遭監禁迫使賣淫陪酒 主嫌等5人遭拘提到案

2019-10-06 17:49

拿500元要硬上女看護 高雄渣雇主成功逃10年追溯期

2019-10-06 14:53

真槍假冒玩具槍賣16萬 警佯裝買家面交逮人

2019-10-04 13:05
看更多

熱門文章

高醫男大生潑化骨水殺人 原因竟練火舞遭趕

2019-10-09 10:48

台南某高工聽障生遭同儕「巴頭」鄉民怒 校：非霸凌

2019-10-08 16:34

獨／高雄男遭擄失蹤4月 丟包山區尋獲成白骨

2019-10-09 01:26

地震倒塌奪14命 雲門翠堤大樓建商、營造商各判刑5年

2019-10-08 17:36

台65泰山路段7輛車連環追撞 漏油冒煙消防急灑水降溫

2019-10-08 17:03

大甲鎮瀾宮副董事長疑涉弊案 檢調漏夜偵辦中

2019-10-09 01:22

大甲鎮瀾宮線上光明燈傳弊案 副董100萬交保

2019-10-09 08:35

開庭到天亮擠母奶 這位「媽媽法官」讓人好療癒

2019-10-09 09:00

陸男台大撕毀連儂牆海報 移民署晚間強制陸男出境

2019-10-08 21:29

「國寶歌王」文夏疑遭餵毒？警鎖定看護調查

2019-10-09 11:24

演員高盟傑吸安甫判刑 又犯「更大條」販毒被羈押

2019-10-08 15:48

獨／潤寅詐貸案 爆偵查卷宗外流

2019-10-08 17:56

高醫大兩學生遭休學生持棒攻擊 校方：已輔導該生多時

2019-10-08 15:27

早上六點叫外送 他多點一份滷肉飯原因超暖心

2019-10-09 09:54

獨／退警到國民黨嘉市黨部噴辣椒水 竟是因退休金遭砍

2019-10-08 21:21

影／大陸學霸潛水消失6天 雙親慟：不能不明不白失蹤

2019-10-08 19:56

斷橋未爆彈？103橋需急修卻未修 交部未公開名單

2019-10-09 00:33

姊弟見爸手機性愛影片 傳給媽事情全曝光

2019-10-08 15:27

影／為何拆解1500公噸跨港大橋只封港一天 答案曝光

2019-10-08 22:17

鎮瀾宮線上光明燈疑涉弊 鄭銘坤：相信司法會還公道

2019-10-09 11:39

橋梁檢測超好賺？黃國昌：第一次看到毛利率100%財報

2019-10-08 19:06

三上市公司涉潤寅詐貸案 北檢羈押七人

2019-10-09 06:53

台南麻豆警公布車禍統計 肇事原因以未依規定讓車最高

2019-10-09 09:28

山老鼠集團 台東武陵山區遭逮

2019-10-09 10:08

不爽叫醒一拳打傷長庚醫師 男子醫療暴力檢方起訴

2019-10-08 21:22

工輔法子法 綠委爭鬆綁「農地工廠恐變大」

2019-10-09 00:29

險！全台搶蓋「簽名橋」 鋼纜卻無法管

2019-10-08 23:55

偷拍北一女、台大女學生被法辦 張子彥：我想賠錢和解

2019-10-09 13:35

台北街頭飆車撞死3人 審判長：只顧自己爽

2019-10-09 12:09

警界協尋達人許耀彬幫14年無主孤魂找到家屬 落葉歸根

2019-10-09 09:10

閃狗導致4車連環撞？警調查根本沒有狗出現！

2019-10-08 21:29

法警新制服「開箱」 10月16日亮相

2019-10-09 11:12

女庭長陳賢慧接新北院院長 女法官俞力華態度遭警告

2019-10-08 16:34

大甲鎮瀾宮採購設備3000萬弊案，副董事長等5人交保

2019-10-09 10:32

影／新竹警界最美的風景 美女警救援車禍騎士

2019-10-09 14:03

被稱安插閨蜜擔任高雄市府要職 李佳芬再委任律師提告

2019-10-09 12:13

游淮銀掏空台東企銀 賠2億3504萬

2019-10-08 19:57

國3汐止段7車連環撞 6人受傷送醫

2019-10-08 19:57

文夏住院疑遭餵毒？男看護正在偵詢中

2019-10-09 13:33

影／遭控摸女童下體 教會長老稱：抱抱不小心碰到

2019-10-08 18:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top