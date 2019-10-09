偷拍北一女、台大女學生被法辦 張子彥：我想賠錢和解

2019-10-09 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北報導



男子張子彥被控在北一女、台灣大學等「第一學府」女廁裝針孔攝影機偷拍女學生如廁，有30名女子提告，張被台北地檢署依妨害秘密罪起訴；張有意與被害人和解換「撤回告訴」，台北地院法官開庭前電話詢問被害人有無意願，今天傳喚張子進行準備程序。

司法辦理婦幼案件，對於偵訊、審問被害人的程序，為避免被害人「二度傷害」，訂有保護機制，盡可能不讓告訴人、被告同庭面對面；承審法官上月26日傳喚多名被害人出庭證述時，即未對張子彥發被告傳票，其後，法官得知張有意願和解，再電詢被害人的意見。

由於本案被害人多達30人，張子彥犯罪的態樣不盡相同，未來如進入調解程序，有關和解金多寡？給付的時限？有多少被害人願與張子彥談判？目前還是未知數。

上次庭期，法官僅傳喚被害人陳述，有人覺得「我被強暴了」、「已不敢在外面上廁所」，還有被害人說「我寧願不要知道我被拍」，有人則建議法官應嚴懲張子彥。

檢方指控，去年4月，台大女清潔工打掃廁所，發現蹲式馬桶前方沖水桿有針孔攝影，向警方報案，警方循線查獲張子彥，在張的電腦裡起獲已分類的大量偷拍檔案。