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印尼移工遭監禁迫使賣淫陪酒 主嫌等5人遭拘提到案

2019-10-06 17:49聯合報 記者李京昇╱即時報導

一名印尼籍女移工長期被限制出入，遭迫使從事性交易或坐檯陪酒，移民署雲林縣專勤隊日前將她營救出來，並將逼迫她賣淫的53歲蔡姓男子與其黃姓女友等5人拘提到案，全案移送雲林地檢署依法辦理。

根據了解，該名印尼籍被害人，原先來台從事看護工作，半年多前在社群網站看見蔡男徵人，不疑有他應徵工作，隨即離開原雇主，不料就此被監禁在蔡男住處一個小房間內，並脅迫被害人賣淫或陪酒。

經追查發現蔡姓主嫌與黃姓女友，專門吸收無身分證、逾期居留、逃逸的印尼籍女子，限制女子出入，再利誘、逼迫脫衣陪酒或性交易，陪酒每小時700元、每次性交易2500元。

有客人就接客，沒生意只能待在小房間，每天工作超過12小時幾乎沒休息，而蔡在從中剝削抽4成，若女子不願配合，蔡就會用三字經言語辱罵，並威脅再不從就報警抓人，使得被害人心生畏懼。

雲林縣專勤隊去年追查北港警察分局查獲的4名印尼籍女性失聯移工，發現蔡曾在民國104、106年以同樣手法控制多名女子，被警方查獲後，以妨害風化、人口販運罪嫌移送雲林地檢署偵辦，最後都被法官判刑5個月，得易科罰金。

沒想到蔡不知悔改，又重操舊業，專勤隊與北港分局共同組成立專案小組，報請雲林地檢署指揮偵辦，經長期蒐證監控，日前搜索蔡男住處等處所。

分別在蔡男住處、車伕住處查扣武士刀、改造槍枝1把、子彈數十發及毒品等證物，蔡男一見到專勤隊突襲稽查，忍不住說「怎麼又是你們！」，隨即乖乖就範。

專勤隊與警方偵訊後，將蔡男、黃姓女友、許姓車伕及2名KTV業者，以涉嫌妨害風化、人口販運、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

移民署雲林縣專勤隊，日前前往蔡男住處搜索。記者李京昇／翻攝
移民署雲林縣專勤隊，日前前往蔡男住處搜索。記者李京昇／翻攝
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印尼性交易

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