不爽催房租！惡房客嗆「同歸於盡」 勒脖性侵女房東

2019-10-05 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



洪姓男子在高雄承租1間套房，自住長達4年之久，卻在今年4月某日深夜凌晨，因不爽女房東登門催討房租，仗體型優勢對女房東施暴掐脖，直喊「要同歸於盡」，逞暴過程中還萌生色慾，強吻搓揉女房東胸部，性侵得逞，最後舞刀強逼女房東簽下「工作抵租金」協議書，施暴時間長達2個半小時。橋頭地院依傷害、強制性交、剝奪他人行動自由等罪，判處洪男有期徒刑4月、5年。

判決指出，從事板模工作的洪男從2015年2月開始承租套房，之後失業、頓失經濟，才為繳房租事宜與女房東起爭執。女房東當時向洪男催討房租，洪男敬失控狠狠掐住女房東脖子，直嗆「要你死」、「要同歸於盡」，雙方僵持10餘分鐘後，洪男又起色心，拉扯住女房東頭髮並壓制在地，強暴女房東得逞。

洪男逞慾後，見女房東悄悄收東西準備逃離，他竟隨手拿附近桌上的筷子、身旁的掃把揮舞，並用掃把柄處架住女房東脖子，打算加以拖行，最後乾脆直接拿菜刀作勢比劃，再狂吼「要同歸於盡」，要求女房東親筆寫下「房東與房客所欠租金，每月20號這工作抵租金」協議書，才終於願意離開回房。

洪男施暴時間長達2個半小時，女房東脫離惡房客掌控後，嚇得報警處理。洪男偵訊時，頻頻否認性侵，直到移審法院時，才表示，一開始本來沒打算性侵，只是爭執房租事宜，但後來一時衝動才性侵。

女房東當庭表示，洪男曾說過「很早就想這樣」，暴行也造成她身體諸多後遺症，害她身心蒙受巨大恐懼。

橋頭地院審理指出，洪男只因不滿被催討房租，就用恫嚇手段宣洩情緒、甚至逞慾，害女房東擔心生命遭受威脅而不敢呼救，其行為已造成女房東身心危害。合議庭認為洪男恃強欺弱，欠缺尊重女性身體自主權，還曾一再矢口否認，至今未賠償女房東損失，惡性不輕。