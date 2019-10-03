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GOOGLE街景好害羞 全裸男女入鏡

2019-10-03 17:38聯合報 記者王敏旭╱即時報導

Google Maps 的街景地圖可以讓使用者看當地得狀況，不過今有臉書粉絲團「毒舌痞子的543日記」分享，位於台中「山田路大湖巷」竟看到一對全裸男女在路邊有親密動作，網友說「人在做，Google在」。

網友說，google街景真的很厲害，連路邊的白色SUV都拍的很清楚，有人知道是什麼車嗎？謝謝大家。

不過認真看，白色車輛其實有一對全裸的男女，位於車頭相互擁抱，不過該張照片在2018年4月被拍攝，直到今天被網友討論才發現。

就有網友說，「原來台灣最美的風景是人，這句話是真的」、「這街景服務，好啊」。

Google Maps 的街景地圖可以讓使用者看當地得狀況，不過位於台中「山田路...
Google Maps 的街景地圖可以讓使用者看當地得狀況，不過位於台中「山田路大湖巷」竟看到一對全裸男女在路邊有親密動作。圖／翻攝google map
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