GOOGLE街景好害羞 全裸男女入鏡

2019-10-03 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



Google Maps 的街景地圖可以讓使用者看當地得狀況，不過今有臉書粉絲團「毒舌痞子的543日記」分享，位於台中「山田路大湖巷」竟看到一對全裸男女在路邊有親密動作，網友說「人在做，Google在」。

網友說，google街景真的很厲害，連路邊的白色SUV都拍的很清楚，有人知道是什麼車嗎？謝謝大家。

不過認真看，白色車輛其實有一對全裸的男女，位於車頭相互擁抱，不過該張照片在2018年4月被拍攝，直到今天被網友討論才發現。