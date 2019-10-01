積欠看護費還性侵 她肚臍胸部下體驗出他的DNA

2019-10-01 07:00 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



董男3年前請女看護「小蘋」（化名）照顧年邁雙親，但卻積欠看護費，「小蘋」斷絕與他往來，事後他以給付看護費為由，約她外出趁機性侵害，經被害人提告，他否認性侵害，但採自被害人肚臍、胸部、內褲及下體的檢體，均驗出他的DNA，一、二審依強制性交罪將他判刑3年10月。可上訴三審。

董男否認強制性交犯行，辯稱「我與她相處談話只有一個小時的記憶，其他的時間我就不知道了，直到我醒來，這段時間她的手機都在她身上，她活動都很自由、沒有受限，我沒有印象有無將甲女的衣服脫

掉，當時我躺在床上睡著了，那段時間我都沒有印象」。

不過，法官查出「小蘋」報案後，在醫院接受性侵害驗傷採證，醫師所採集被害人檢體，經送內政部警政署刑事警察局鑑驗，鑑定結果採自被害人肚臍、胸部、內褲褲底內層斑跡、外陰部及陰道深部的檢體

，與董男的DNA相符。

判決書指出，董男於2016年3月至同年7月間，請「小蘋」擔任他年邁雙親的看護，然因他積欠「小蘋」看護費，她遂辭去看護一職，並斷絕與他往來。

未料，董男同年8月17日下午，以LINE通訊軟體與「小蘋」通話及傳送簡訊聯繫，藉故佯稱他欲償還看護費用，並以其壓力大想找她談心等語，博取她的同情，約她至中市統一便利超商見面，使被害人誤信他要給付所積欠看護費而應允。

同日下午，兩人見面後，董男在統一超商購買食物及飲料請她吃晚餐，他即向她表示其友人租屋處就在該統一超商樓上，邀她至其友人租屋處一起用餐，她表示在便利超商內用餐即可，惟因他稱其要上樓休

息，要求她陪其上樓吃飯、聊天，吃完飯後其即去領看護費給她。

董先向「小蘋」稱其近來家庭處境不佳、罹病，藉此博取她同情，鬆懈她心防，隨後不顧她用手推拒及明確表示拒絕之意，強行脫去她所穿著之衣褲，強壓在床上，並恫嚇她稱其以前是混的，是黑道老大，