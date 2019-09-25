男子偷錄熟女裙底風光 妨害秘密法辦

2019-09-25 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市24歲陳姓男子，涉嫌在中西區百貨公司2樓電扶梯以手機偷錄影女被害人裙底風光被她當場發現報警，警訊後依妨害秘密罪嫌法辦。

陳姓男子本月21日晚上7點多在中西區一家百貨公司2樓電扶梯，從背後偷拍熟女裙底風光，被害人當場發現報樓管處理。

警方在陳手機發現偷錄影片，陳事後坦承涉案，供稱一時衝動相當後悔。警詢後依妨害風化罪嫌移送南檢偵辦。