立法院外認乾女兒 陳抗落幕竟帶到旅館性侵

2019-09-25 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



吳姓男子去年1月在立法院外認識聲援陳抗的女子，先認女子當乾女兒，再以吃飯、休息為由，將人帶到旅館，趁女子參加陳抗多日，身體疲累睡著，對她性侵得逞。檢方日前偵結，全案依強制性交罪嫌起訴。

去年1月10日，立法院正進行勞基法部分條文修正案，場外勞工團體從8日起長期陳抗，甚至夜宿立法院，要阻擋勞基法修惡，但當日法案三讀通過。有竊盜前科的吳嫌在集會現場認識獨自前來聲援的女子，更認女子當乾女兒，還介紹葉姓乾兒子互相認識。

起訴指出，吳嫌當晚11時許，獨自帶著女子到夜市吃飯，過程中女子表示，聲援陳抗多日，身體不舒服，吳嫌建議「洗澡後讓身體變暖再回家」，便帶著女子搭車至旅館休息。

被害女子因疲累在旅館床上睡著，吳嫌在11日凌晨1時許，逼迫女子為他口交，還繼續用手指、生殖器性侵女子陰道、肛門得逞，直到早上8時許才離開旅館，送女子返家。

女子事後向葉男等5人說出遇害過程，並在12日凌晨至醫院驗傷。醫院認定右側肩頸、上臂有2條紅色抓痕，陰部有擦傷、破皮等傷勢。檢方調查吳嫌手機門號基地台位置，發現案發時間，吳嫌就在旅館附近。