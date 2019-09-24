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傳鈕承澤付7位數賠償金 律師團不回應

2019-09-24 21:45中央社 台北24日電

導演鈕承澤涉嫌性侵女工作人員，被依強制性交罪嫌起訴，台北地方法院今天開庭，鈕承澤未對媒體表示意見，外傳鈕承澤已支付新台幣7位數的賠償金，鈕承澤律師團對此不予回應。

鈕承澤被控性侵劇組女工作人員，台北地檢署查出被害人胸部有鈕承澤DNA、下體有新傷等，2月初依強制性交罪嫌起訴鈕承澤，並以他犯後卸責、態度難認良好，建請法院處以適當之刑。

台北地院今天下午開庭，鈕承澤騎腳踏車現身，面對媒體提問，僅說謝謝、辛苦了。他先前出庭時曾表示，他向被害人道歉，但他從來沒有威脅強迫，抱歉對女方造成痛苦，會努力與被害人談和解，盼法院公正裁決。

性侵DNA

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