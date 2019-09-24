傳鈕承澤付7位數賠償金 律師團不回應

相關新聞
男子迷戀手遊「女神」 見面凍未條竟性侵判2年2019-09-24 16:48
夫妻進舒壓館按摩 聽聞丈夫享「半套」服務妻怒報警2019-09-24 16:05
「做太多了下面痛痛的」 小三嗆聲元配還寄信到公司2019-09-24 14:30
武術老師IG假扮高職女生 騙少女旅館赴約性侵2019-09-24 12:04
檳榔西施偷情被抓包 她情急扯謊「被強暴」反涉誣告2019-09-24 11:51
街頭藝人利用少女追韓星 脅迫拍裸照近百少女受害2019-09-24 11:36
男子想和女網友嘿咻 購買遊戲點數險被騙2019-09-24 11:32
少女蹺家背書包會情郎 兩度嘿咻小男友被判刑2019-09-24 07:16
專欺弱女子！ 清潔工性侵8歲女童重判5年2019-09-23 20:59
2國中生夾娃娃機店內性交遭PO網 警：相關行為觸法2019-09-23 17:11
小姐不知「半套」？ 舒壓會館遭控色情按摩檢不起訴2019-09-23 13:09
掰彎男學生逼嘴對嘴餵花生 「同志教父」判7月獲緩刑2019-09-23 12:10
嫩女發現沒穿衣服提告 男友賠60萬2審刑責少一半2019-09-23 06:47
與友人妻開房間遭抓姦 男被帶往山上痛毆2019-09-22 19:51
躲汽車底盤 偷拍裙底風光2019-09-22 00:27
獨／癡漢工程師藏車底拍裙底 機靈女學生反蒐證2019-09-21 23:48
熱門文章
影╱鈕承澤性侵案驚人發展 鈕付了「七位數」和解金2019-09-24 18:47
知名網紅「HowHow」 穿警察制服拍片遭警方約談2019-09-24 17:48
女童被打到白骨刺出死亡 母同居男友死刑變無期2019-09-24 10:12
彰化139又出事 車撞路樹 2男甩出車外摔落邊坡2019-09-23 23:40
300萬丟在高鐵 陳明文說案情 檢急追金流2019-09-24 00:13
連千毅衝突傳為了這女網友 她喊冤曝真相2019-09-24 12:09
新竹東門市場清晨火警 所幸無人受困受傷2019-09-24 06:44
高雄發財車載滿能量石「全部1元」 網戳破真相怒批：超貴2019-09-24 10:34
浩浩蕩蕩20輛吉普車闖河床要泡溫泉 警方攔查送法辦2019-09-24 12:43
21樓天花板漏水向22樓求償碰壁 原來禍首是12樓屋主2019-09-24 10:32
夫妻進舒壓館按摩 聽聞丈夫享「半套」服務妻怒報警2019-09-24 16:05
少女蹺家背書包會情郎 兩度嘿咻小男友被判刑2019-09-24 07:16
不作為犯逃死刑？王薇君：女童傷口潰爛氣味比腐屍還重2019-09-24 11:41
直播主之亂「后羿」射下連千毅2019-09-24 00:16
懺悔告白員警也泛淚 受刑人集3.1萬捐「鐵路正義哥」2019-09-24 18:18
溪邊亂倒垃圾以為沒人知 卻因一張取貨單露餡被逮2019-09-24 11:58
佛心便當60元被嫌貴老闆娘氣炸不做了 網友：不要關門啦2019-09-24 20:11
派出所內白目叫囂「要把這裡包起來」 屁孩悲劇了2019-09-24 20:24
台大學生驚傳墜樓致頭部外傷 台大：已啟動校安通報2019-09-24 18:40
東區超兇深V妹真實職業「現役海軍」！ 網暴動：想簽下去2019-09-24 20:54
影／公東高工及台東農工學生校外單挑 警方帶回1人調查2019-09-24 20:40
武術老師IG假扮高職女生 騙少女旅館赴約性侵2019-09-24 12:04
科技大亨一張嘴 詐垮股市戰神2019-09-24 00:15
鎖定午晚餐時段取締違停 吃飯、買便當小心荷包失血2019-09-24 13:02
「做太多了下面痛痛的」 小三嗆聲元配還寄信到公司2019-09-24 14:30
男子迷戀手遊「女神」 見面凍未條竟性侵判2年2019-09-24 16:48
陸配挑榮民結婚 夫死再捲走「養父」890萬2019-09-24 15:28
台大校園驚傳女子墜樓 頭部外傷緊急送醫2019-09-24 17:53
警要求民眾監視器朝外惹議 熟悉員警嘆：監視器是錢坑2019-09-24 19:28
父子到郵局提領400萬元現金？ 原來是為了做園藝生意2019-09-24 13:43
「台大宅王」殺前女友47刀 更二審攻防量刑2019-09-24 16:51
台中警幫老翁推車近1公里 民眾讚：橋上最美的風景2019-09-24 09:44
機場跑道在旁邊！金門枯木堆置場暗夜傳惡火2019-09-24 11:34
高雄直播之亂 鄭又仁首日報到遲到2019-09-24 10:51
檳榔西施偷情被抓包 她情急扯謊「被強暴」反涉誣告2019-09-24 11:51
再挨黃昭順告誹謗 郭新政對槓嗆「讓妳下架」2019-09-24 20:00
土豪哥判10年2月定讞 下月8日發監2019-09-24 19:57
台中警一日阻兩詐騙案 攔下千萬元險遭騙走2019-09-24 09:53
金門岸巡查獲走私大閘蟹3600隻 市價超過百萬2019-09-24 18:45
東勢近萬人可領敬老金 警方護里幹事安全送達2019-09-24 12:42
留言