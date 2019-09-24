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夫妻進舒壓館按摩 聽聞丈夫享「半套」服務妻怒報警

2019-09-24 16:05聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

周姓夫婦到舒壓館按摩，周妻事後得知丈夫加價1000元，在包廂接受按摩小姐「半套」色情服務報案，警方依妨害風化罪嫌將黃姓業者送辦。檢方偵訊時，黃辯稱雇用小姐都簽約不能有色情行為，店內無示警設備，也不知包廂內狀況。檢方以無積極涉案證據，採信黃的說詞，不起訴結案。

警方調查，黃男去年7月27日起擔任舒壓館負責人，容留邵姓女子等人當按摩小姐，幫忙客人按摩，每節100分鐘收費1300元，由按摩小姐與舒壓館六四拆帳。周男曾帶人去舒壓館消費數次，事後向人表示「消費」模式不同，警方得知後將黃送辦。

檢方開庭時，黃指店內應徵按摩小姐都有告知不做色情，收費六四拆帳。因為做純按摩，所以舒壓館內沒有警報器等裝置，在警察到場時提供警示。檢察官約詢舒壓館服務人員和按摩小姐，也稱黃並沒有要求按摩小姐與客人性交易或色情服務。

周男出庭時說，黃經營的舒壓館並沒有公開可以作色情服務，他看到舒壓館招牌便帶著太太進店內消費，店外並無拉客的人。他在付過2人各按摩1節共2600元費用後，夫妻分別被帶進包廂按摩。他在按摩一段時間後，受按摩小姐「引誘」加價1000元，接受半套色情服務。

周妻證稱，他和丈夫進入舒壓館按摩，她只做純按摩，事後聽到丈夫說在包廂接受色情服務，認為店家這樣做會影他人婚姻生活，決定報警。

檢方指出，警方並未在舒壓館查獲保險套、精液或拍到照片等足以證明按摩小姐與客人從事性交易積極事證。按摩女子在包廂內縱有從事性交易或猥褻行為，應是私下所為，且獨得加價金額，舒壓館未從中牟利，認定黃行為，未構成「意圖營利容留、媒介、引誘他人為性交、猥褻罪」犯罪要件，處分不起訴。

周姓夫婦到舒壓館按摩，周妻事後得知丈夫加價接受按摩小姐色情服務報案，檢方查無積極...
周姓夫婦到舒壓館按摩，周妻事後得知丈夫加價接受按摩小姐色情服務報案，檢方查無積極事證，對舒壓館黃姓業者處分不起訴。記者邱瑞杰／攝影
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按摩性交易猥褻

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