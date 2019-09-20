狼父連4歲女兒都不放過 10年性侵逾千次

2019-09-20 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



一名狼父與妻子離婚後，竟把念幼稚園大班、中班的2名女兒當洩物工具，10年來性侵得逞逾千次。年幼的姊妹花雖知道彼此遭遇，但擔心生活失去依靠而不敢吭聲，全案直到去年才曝光；新北地院審理此案，今依加重強制猥褻、加重強制性交共1319罪判刑6856年，合併應執行25年。全案可上訴

檢警調查，狼父自從肛交6歲的姊姊後，獸性大發，接續又多次性侵、逼迫口交，甚至把狼爪伸向4歲的妹妹，頻率也從原本每月1次變成每周3次，甚至姐妹花說月經來了，他也要伸手摸到衛生棉才肯罷手。

姐妹花都證稱半夜睡覺時被父親從房間抱走過，也知道彼此是被抱到父親的房間性侵，但因為擔心父親被抓走，自己會沒人照顧，所以隱忍不敢說，最後是學校同學和老師發現異樣追問，才使全案曝光

狼父於警詢時坦承性侵，事後又翻供否認。審理時，他辯稱警詢的供詞是因為母親當時生病住院，自己無法分身照顧祖孫兩邊，而承認能讓社會局介入照顧姊妹花，權宜衡量後才選認罪。

狼父辯稱自己只有在女兒國小時幫忙洗澡，並指女兒們的說詞是前妻教的，其目的是為了爭撫養費；狼父也要求跟姊妹花當面對質，但法院認為姊妹花警詢及偵訊時的供詞足以當證據，若出庭恐有二度傷害，最後駁回請求。

法院調查驗傷報告、社工訪查和親友證詞，證據均指狼父有性侵事實，加上他曾向警方坦承是看A片後衝動犯錯，最後採性其說法。