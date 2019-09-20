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美國華府暗夜驚傳槍擊案！至少6人中槍 兩人傷勢嚴重

恰是傳奇6／擁4冠軍戒 近四度爭冠都失利成遺憾

少女僅14歲「不管先做再說」 賣春業者被訴面臨重罪

2019-09-20 10:36聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

林男等人經營應召站，媒介美艷女子「小玥」、「喜兒」及14歲少女「巧兒」與男客性交易，每次賣淫代價為8000元至1萬2000元不等，林等人從中牟利，辯稱不知「巧兒」未成年，但檢察官查出他們未檢視少女身分證，決定「不管先作再說」，今天依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪將林等3人起訴。

林嫌坦承未檢視少女證件，即容留、媒介少女營利，否認違反岩童及少年性剝削防制條例，辯稱曾詢問少女，經少女告知現齡為19歲；謝嫌自承見到少女後，就覺得有危險，並在第2天與林討論少女是不是

未滿18歲，但林未檢視少女證件，當下決定「先做再說」，他當時也沒有想得那麼多，就繼續做。

檢察官查出謝與林LINE對話「現在對妹妹的一切都是謎，連她的證件都沒看過」、「我問問看、套看看」，足見縱然少女刻意隱瞞，但林、謝兩人確實得以預見少女為未滿18歲少女，仍容留、媒介賣春，面臨3年以上10年以下重罪。

起訴書指出，林男（33歲）、謝男（29歲）、陳男（50歲）等人，共組應召站，由林指示謝找尋欲從事性交易女子、聯繫、告知性交易時間地點，搭載女子前往性交易地點；陳男與「三七仔」合作招攬男客。

從今年5月中旬至8月初，林嫌等人媒介美艷的女子「小玥」、「喜兒」至台中市區內的摩鐵，與男客性交易，每次性交易時間為50分鐘，價格為8000元至1萬2000元不等，其中4000元由「小玥」、「喜兒」取得，其餘款項由林等人分得。

林等3人明知少女「巧兒」未滿18歲，由林於5月25日面試後，提供出租套房讓少女居住，介紹男客與少女性交易，謝男並帶少女買化妝品、衣物、送飯，並安撫少女，媒介少女與男客性交易，每次50分鐘，價格為8000元，少女分得2500元，其餘款項由3人分得。 經台中市警六分局員警查獲。

林男等人經營應召站，媒介14歲少女「巧兒」與男客性交易，台中地檢署今天依違反兒童...
林男等人經營應召站，媒介14歲少女「巧兒」與男客性交易，台中地檢署今天依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪將林等3人。圖／本報資料照
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性交易檢察官台中市

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