少女僅14歲「不管先做再說」 賣春業者被訴面臨重罪

2019-09-20 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



林男等人經營應召站，媒介美艷女子「小玥」、「喜兒」及14歲少女「巧兒」與男客性交易，每次賣淫代價為8000元至1萬2000元不等，林等人從中牟利，辯稱不知「巧兒」未成年，但檢察官查出他們未檢視少女身分證，決定「不管先作再說」，今天依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪將林等3人起訴。

林嫌坦承未檢視少女證件，即容留、媒介少女營利，否認違反岩童及少年性剝削防制條例，辯稱曾詢問少女，經少女告知現齡為19歲；謝嫌自承見到少女後，就覺得有危險，並在第2天與林討論少女是不是

未滿18歲，但林未檢視少女證件，當下決定「先做再說」，他當時也沒有想得那麼多，就繼續做。

檢察官查出謝與林LINE對話「現在對妹妹的一切都是謎，連她的證件都沒看過」、「我問問看、套看看」，足見縱然少女刻意隱瞞，但林、謝兩人確實得以預見少女為未滿18歲少女，仍容留、媒介賣春，面臨3年以上10年以下重罪。

起訴書指出，林男（33歲）、謝男（29歲）、陳男（50歲）等人，共組應召站，由林指示謝找尋欲從事性交易女子、聯繫、告知性交易時間地點，搭載女子前往性交易地點；陳男與「三七仔」合作招攬男客。

從今年5月中旬至8月初，林嫌等人媒介美艷的女子「小玥」、「喜兒」至台中市區內的摩鐵，與男客性交易，每次性交易時間為50分鐘，價格為8000元至1萬2000元不等，其中4000元由「小玥」、「喜兒」取得，其餘款項由林等人分得。