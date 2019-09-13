尼泊爾男傳裸照給人妻 被抓包瞎扯：在他們國家可接受

2019-09-13 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



尼泊爾籍薛姓男子來台教書，認識學生家長的沈姓人婦，2人私下暗通款曲薛還拍下生殖器裸照傳給對方，沈的丈夫王男發現被戴綠帽，向薛提告求償35萬元，但薛辯稱依他們尼泊爾的生活經驗，這樣傳裸照行為「尚可接受」，但法院不予採信，認定薛侵害王配偶權，判他得賠王3萬5000元。

尼泊爾籍薛姓男子傳下體裸照給人妻，還說這在他們國家「尚可接受」。示意圖／ingimage 分享 facebook

王男主張，和沈2003年結婚，也育有2個小孩，薛明知沈身為人婦，竟然仍用Line傳送自己的下體裸照給她，已經侵害配偶權，造成自己精神痛苦，請求對方賠償35萬元。

薛男辯稱，和沈女是老師、學生家長關係，彼此談的來但不親密，也無超出一般男女正常交往關係，還說王男之所以會因為這件事遭受重大打擊，起因是他不能好好經營婚姻生活導致。

薛還說，自己為安慰沈才會在彼此嬉鬧間傳裸照給她，依照自己尼泊爾國籍、生活經驗，「尚屬可接受的範圍」，並稱王非法取得該裸照，指控他觸犯妨害秘密及電腦使用罪，也侵犯他的合理隱私。

法院查，王男提出薛的裸照為證，薛審理時也曾承認有傳，大約是5年前的事情等。另薛辯稱傳裸照給沈女的行為，在尼泊爾尚屬可接後範圍部分沒有舉證，況且本件本應以我國法律為準，也沒有必要為此審酌尼泊爾國情或國民生活經驗的必要，不採信薛證詞。

法院並考量，王男和沈女身為夫妻，若沈與他人交往內容在隱私權概念下全然接受保護，卻和薛有不正常交往危及王婚姻的情況，將損及王的配偶權，所以王為了保持婚姻完整，透過妻子電腦發現她和薛交往一事，該隱私權並不能和一般狀況做同樣評價。

再者，王雖未經沈同意取得薛的裸照，但他拿到後僅用於本件訴訟，並無公諸於世，沒有構成權力濫用。而薛傳下體裸照給沈的行為，此舉是強烈表明自己和對方之間男女關係等級，已達「坦承相見」程度，可見關係親密匪淺，實質上足以撼動夫妻婚姻的不正常交往行為。

法院並審酌，雙方學歷、名下財產及職業等，以及侵害程度等，判處薛男應賠償王3萬5000元。