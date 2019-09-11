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積欠賭債推未成年女兒下海 越南狠母落網送辦

2019-09-11 15:24中央社 台南11日電

離婚的越南阮姓女子改嫁來台，卻又另交男友，積欠逾新台幣100萬元賭債，阮女把腦筋動到在越南的未成年女兒身上，讓女兒到台中陪酒及從事性交易，還扣住護照，狠母最後落網。

移民署台南市專勤隊今天表示偵破越南籍新住民為錢推女兒下海案，這名狠心的母親，利用女兒涉世未深，讓女兒以觀光簽證到台灣，卻將女兒送到小吃部坐檯賺錢及從事性交易，讓她還賭債。

專勤隊人員指出，40歲阮女在越南有一段婚姻，離婚後，105年嫁給台中1名漁夫，卻跑到台中小吃部工作，還結交48歲田姓男友。

不過，阮女生性好賭，積欠逾新台幣100萬元賭債，無力償還，去年5月誘騙在越南生的16歲女兒來台；阮女謊稱要帶女兒唱歌玩樂，卻把女兒送到台中小吃部坐檯陪酒，賺取1節400元的坐檯費。

阮女疑嫌女兒賺錢速度不夠快，還和男友共同媒介讓女兒從事性交易，每次收費3000元至1萬元，迄今已性交易8次，交易所得都被阮女拿走。阮女更利用親情攻勢，哭訴生活艱難，一定要女兒幫忙，讓女兒無法脫身。

阮女的女兒來台4次，去年12月第4次來台後，阮女乾脆扣住女兒護照，讓女兒逾期居留，無法返鄉；阮女卻於今年2月春節期間返回越南，且把女兒送到台南，請同鄉友人照顧，同鄉友人驚覺事情不對勁，報警處理，才揭露這起案件。

台中檢警不只逮捕阮女、田男、2名小吃部業者及1名嫖客，還查獲在田男工廠工作的2名越南籍非法移工，一併送辦。

越南性交易
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