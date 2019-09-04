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烏來男童失蹤第10天 15.7K處發現遺體

跆拳道狼教練拐2少女上床還要求自拍裸照 今起訴性侵

2019-09-04 10:59聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

北部1名女學生A從11歲起練跆拳道，直到今年3月被父親發現從13歲起就被葉姓教練誘姦，奪走初夜後逼吃事後避孕藥，還要求她傳裸照給他觀賞，甚至要偷拍母親裸照意淫。家屬怒控妨害性自主，台北地檢署查出還有另名女學生B也受害，今依刑法與幼年男女性交及猥褻罪起訴葉。

檢警調查，A女11歲時即被家長送去練跆拳道，直到今年3月間，家長發現女兒心情不好，突然發脾氣，父親為此查看女兒LINE對話紀錄赫然發現，A女從2016年開始與葉姓教練（28歲）交往，年僅13歲時就發生性行為，兩人持續交往至今年長達3年。

家長還發現，葉姓教練還帶A女上藥局買事後避孕藥吃，還要求傳自己跟母親裸照供他意淫。此外，進一步追出有另名同道館的女學生B也受害，B女的家長驚覺之後也怒告性侵。

檢方勘驗兩人對話紀錄，顯示兩人從2016年7月起交往，A女當時曾向葉男抱怨「被你全壘打」，葉男詢問「下面還會痛嗎？」還騙少女吃事後避孕藥，A女好奇詢問是什麼藥？葉男起初僅稱「怕妳不舒服的藥」，最後才承認是「事後藥」、「不會有寶寶」。甚至對話還出現「處女膜會破」、「第一次會流血」、「那以後都從後面嗎」等露骨言詞。

對話還顯示，葉男曾教A女自慰「那妳摸看看」，為了誘騙少女繼續和他發生性關係，葉男還傳A片網站連結給她看，並問她「妳摸摸下面，有濕濕的嗎？」葉男進而要求A女傳送自拍裸照給他觀賞，索求「我的豔照呢？」她傳了裸照後，還被評論身材「好像有長大」。

葉男拿到A女裸照還不滿足，竟慫恿她偷拍母親裸照及父母行房，宣稱看母親身形就能知道她以後身材如何，因此不斷傳訊息：「只能靠妳偷拍了」、「拍了我再幫妳研究」A女沒完成任務，葉男還鼓勵「再找機會」，甚至A女有時說母親在洗澡，葉男就會慫恿「快去偷拍」。

檢方認定，在A女未滿14歲時，葉男共對她5次猥褻、8次合意性交；去年至今年間，在B女年滿14歲未滿16歲時，葉男共對她4次合意性交，但葉男僅坦承在A女年滿14歲以後，曾經兩度在賓館發生關係。檢方認為葉男涉犯刑法第227條，今依法起訴。

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