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養出天然獨之後 蔡英文用這招收攏「藍領」軍心

離譜！強拖女同學到廁所指侵 男大生遭判4年

2019-09-04 07:58聯合報 記者王駿杰╱即時報導

洪姓男大生覬覦同學小欣（化名）美貌，見對方獨自在陽台，竟強硬將其拖進教室附近廁所指侵，雖然事後洪一度向小美道歉，但新竹地院法官審理時洪又改口稱兩人是一夜情；法官傳訊相關證人，發現小欣的男友曾在其他同學面前問洪以哪知手性侵女友，當時洪舉起右手，因此法官將公審當成可信證據，依強制性交罪判洪男4年徒刑。

經查，2017年5月洪男與小欣及其他同學都租房子在一棟校外宿舍，洪利用與小欣獨自在陽台抽菸的機會想強吻、強抱對方，卻被對拒絕，洪竟不顧小欣反抗，直接將對方拖進附近電腦室廁所指侵得逞，小欣事後提告。

小欣控訴，事發當下她盡力掙扎，洪才未進一步，但仍用手指性侵她，後來是同學在門外拍門高喊要衝進來，洪才停止，事後洪更一度跪在門外尋求原諒。

法官審理時，洪卻辯稱雙方是接近一夜情，只是小欣在事後反悔，洪的辯護律師也認為，從陽台到廁所空間又髒又小，但小欣都未受傷，明顯有違常理，且小欣事後還在去海邊玩時展露身材，令人感到怪異。

但法官發現，全案最關鍵的是有證人指述小欣的男友曾在宿舍公審洪，質問洪用哪隻手性侵女友，洪則舉起右手，這足以證明洪男確實用手指侵小欣。

法官認為，洪在案發時還和女友住在一起，犯後又飾詞否認犯行，未見悔悟，審酌依依強制性交罪判刑4年。洪已被退學。

洪姓男大生見小欣獨自在陽台，竟強硬將其拖進教室附近廁所指侵。示意圖／ingima...
洪姓男大生見小欣獨自在陽台，竟強硬將其拖進教室附近廁所指侵。示意圖／ingimage
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性侵宿舍

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