19歲越女裸胸服務男客 遇臨檢內衣都來不及穿

2019-09-03 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園陳姓女子經營按摩生活館聘小姐專替男客做半套性交易，去年4月19日被臨檢時，1名19歲的越南籍小姐沒穿內衣，陳辯稱沒讓小姐做半套，還硬拗「她覺得穿內衣胸部不會長大」才沒穿，但陳姓男客指證就是小姐替自己「打手槍」，法院不採信陳女證詞，依法判處她2個月徒刑。

檢警調查，陳為生活館負責人，聘雇越南籍小姐替男客做色情按摩，每90分鐘收1000元，如果要再加「半套」服務就得多收500元，當天晚上7點多警方上門臨檢才曝光。

但陳女否認有聘小姐做打手槍服務，辯稱店內只有她1個人接待兼替客人按摩，當時是自己在替幫男客服務，但沒有做色情按摩，被查獲的越南籍女子是朋友帶來吃飯的，並不是她員工，僅有麻煩對方倒水給2樓男客而已。

陳男供稱，首次到這間店消費，因為之前聽別人說這家的小姐年輕，又有提供性服務，當時有另一位年紀比較大的人，也就是陳女接待、說明收費標準，自己也有問能否打手槍，陳就說要加收500元，他同意後就被帶去2樓由年輕的越南女子按摩。

他還說，小姐要他脫光剩下內褲，然後再用腳踩背，後來翻到正面自己就脫掉內褲，小姐替他按摩殖器到射精，付錢後就遇到警察臨檢，對方來不及找錢就往後門跑；現場員警證稱，陳男當時緊張說，是由1名越南年輕小姐替他服務，後來在後門查獲她。

法院查，越南小姐被查獲時沒有穿內衣，且生活館包廂用布幔隔間、無需開門，也不能上鎖，可見其隱密性低，隔音效果差，若有小姐替男客作性交易極易被察覺，加上門外刻意安裝監視器，與一般合法按摩店有別。

此外，陳女已經40歲，越南籍小姐僅19歲，2人間不管年齡、外表都有很大差距，而陳辯稱只有她1人在按摩，店內卻設有5個包廂，顯然不符合常理，而有關越南小姐被查獲沒穿內衣部分，她辯稱穿內衣皮膚不舒服，陳女卻表示，對方稱穿內衣胸部不會長大，說法顯然不一。