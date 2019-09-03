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拿裸照逼前女友完成分手砲 蜂蜜水摻FM2一夜硬上3次

2019-09-03 12:07聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園范姓男子不滿前女友提分手竟拿她裸照要求「分手砲」，約到汽車旅館後還以摻入FM2的蜂蜜水迷昏她性侵，過程並用攝影機偷拍，女子醒來驚見內褲消失驗尿後才驚覺遭迷姦；審理時范辯稱是想和前女友留下美好回憶，竊錄是怕對方仙人跳，法院不採信，依強制性交等3罪判他9年2個月。

檢警調查，范男2016年7月15日先是以持有裸照威脅女子，還說百分之70的照片、影片都已備份，傳訊稱「比照辦理完才能結束，我醜話講在前面」等語，逼對方出來見面後，先是在汽車旅館朝硬她上得逞。

後來范又把FM2摻入蜂蜜水迷暈女子，當晚9點多陸續再性侵她2次，而且過程中還拿微型攝影機偷拍，直到深夜11點多女子甦醒，雙方在火車站各自離去後，范又傳「改天親自看剛剛你最後一次」、「只有你自己來找我才有獎賞可以看」等語。

女子身心俱疲，忍無可忍下載家屬陪同下報警，並在尿液中檢驗處FM2成分，她這才知道遭下藥迷姦。

審理時，范說女友提分手，自己就拿對方很在意的照片，要求她和自己做「分手砲」，而且傳這些話不是要威脅，是想要跟女子留下美好的回憶，想要挽回她；警訊時，辯稱是警察要他講有加催情藥，自己才會這樣講，但經勘驗錄影畫面，根本沒有范所稱狀況。

女子證稱，范傳訊要她「獻上身體」和他發生性行為，並要求見面後才同意刪掉裸照，並保證不會外流，後來在旅館喝了范給的蜂蜜水之後就睡著了，醒來後發現內衣不在身上，而且當時已經深夜11點多，也很意外已經這麼晚了。

另外，根據警方查扣范的微型攝影機畫面，也清楚拍下女子被迷暈後，范趁機朝她性交畫面，范則辯稱說，因為對方答應太快，他怕被仙人跳，所以就帶攝影機去拍攝全程，還說擔心被女子反咬一口，才用這種方式自保。

法院審酌，范只因無法接受前女友分手要求，不思理性溝通，已握有私密照脅迫對方違反意願性交，還用欺瞞方式摻入屬於第三級毒品的FM2藥劑，迷昏女子後強制性交，犯罪動機惡劣、令人髮指，期間還竊錄偷拍。

法院認為，范除了嚴重戕害女子身心，更對社會治安有負面影響，犯後否認態度不佳，審結依1個強制性交判3年6個月、2個以藥劑強制性交各判7年10個月、7年8個月，3罪合併執行9年2個月徒刑。

范男以裸照逼前女友完成分手砲，還下藥迷昏她性侵，過程並用攝影機偷拍，法院痛批他手...
范男以裸照逼前女友完成分手砲，還下藥迷昏她性侵，過程並用攝影機偷拍，法院痛批他手段令人髮指，判處9年2個月徒刑。示意圖／ingimage
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攝影裸照蜂蜜

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