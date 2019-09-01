涉性侵女學生遭解聘 國中男教練興訟敗訴

2019-09-01 10:02 中央社 台北1日電



一所國中田徑男教練涉性侵害跨校女學生，經校方調查後認定性侵害事實成立，將他解聘，教練不服興訟。法院認定解聘合法無誤，且刑事一審也認定他確實性侵有罪，判教練敗訴。

刑事部分，一審判決指出，26歲的被害人，13年前就讀新竹一所國中二年級起，男方擔任她的田徑教練，直到女方讀研究所（104 年11月）止。男方安排她參與國內、國際田徑賽事，並保管比賽獎金，但男方利用載她到台中上課機會，以每月1次頻率性侵。女方後來向警方報案。一審法院今年4月間依利用權勢性交罪共30罪，判男教練5年10月徒刑。

台北高等行政法院判決指出，男教練原本為新竹一所國中專任教師，擔任體育課及訓練田徑代表隊的工作，但校方在民國107年3月間接獲公函及起訴書，內容指出，男教練涉嫌性侵害一名跨校女學生，台中地檢署偵查終結，依利用權勢性交罪嫌起訴。

校方召開性別平等教育委員會，於會中決議成立調查小組，啟動調查，校方同時依教師法對男教練停聘；調查報告於107年9月出爐，認定男教練性侵害事實成立，校方依教師法規定，將他解聘並送到新竹縣政府核准備查。

男教練不服遭解聘，提起行政訴訟，由台北高等行政法院審理。男教練主張，校方對於有利他的陳述都不採納，僅憑被害人單方指述就作出認定，調查程序不合法，請求法院撤銷解聘處分。

行政法院調查，校方的調查小組成員有3人，包含2名女性、1名男性，分別為外聘、校內人員，具有調查性侵害事件的專業素養；調查小組於調查期間，有訪談被害人、男教練等當事人並檢視相關證據後，才認定男教練利用權勢對女方性侵害，並依法解聘。

行政法院認定，校方做出解聘處分，合法無誤，判男教練敗訴，還可上訴。