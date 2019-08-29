號召同鄕來台假觀光真賣淫 南檢起訴越南籍媽媽桑

2019-08-29 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



45歲阮姓婦人嫁來台後從事賣淫維生20年，看好政府新南向政策大開國門，升級當媽媽桑經營色情養生館，生意好到在善化、新市及永康連開3家，還向越南同鄉親友打出「來台灣一天能賺一個月錢」，招攬大批年輕女子來台下海，其中還有未成年少女，今年初經檢方指揮移民署台南市專勤隊等當場查獲，檢方依兒童及少年性剝削防制條例、圖利使人為性交或猥褻罪及違反就業服務法等，起 訴阮婦等5嫌。

除了阮婦之外，同夥吳女，以及掛名養生館負責人陳姓、潘姓及王姓男子等5嫌統統被起訴，據調查，阮婦、吳女2人在旗下女子每次性交易抽佣400元，2年來分別獲利254萬多元、131萬多元，陳獲利也有146萬多元，另潘、王兩人每月固定收取2000元至3000元報酬。

南市專勤隊表示，日前獲報會同善化、永康警分局等單位在善化、新市及永康區3家養生館，查獲9名越籍女子以觀光名義持免簽證來台從事色情按摩。主嫌阮婦有妨害風化前科，嫁來台20多年已獲我國籍，身材面貌姣好曾以賣淫為業，近兩年夥同友人開設養生館，利用政府東南亞人士來台觀光免簽辦法，召集同鄉小姐下海。

移民官指出，阮婦擅長挑人，且入境後進攝影棚，還為同鄉小姐擺出各種姿勢拍攝專業定裝照，再透過LINE社群打廣告引誘嫖客，生意興隆，分店一家跟著一家開，先在Line專屬社群網站主打年輕越女半套全套服務，平均年齡「不到20歲」，網站還會不定期「更新」讓男客推持新鮮感，半套收費1200元、全套2000到2500元，因「高CP值」不少嫖客奔相走告。

今年1月間，專案人員同步取締3家店，攻進包廂當場撞見性交易場面，裸女嚇到躲進衣櫃，警方喝令蹲地發抖不敢講話，9名賣淫女子最年輕者未滿18歲，平均一天接客5到6次。