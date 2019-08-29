親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

人才外流「鳳走雞來說」被批歧視 韓國瑜：是要「築巢引鳳」

陸自由派燈塔崩塌 「天則智庫」這次真要關門了

號召同鄕來台假觀光真賣淫 南檢起訴越南籍媽媽桑

2019-08-29 13:25聯合報 記者邵心杰╱即時報導

45歲阮姓婦人嫁來台後從事賣淫維生20年，看好政府新南向政策大開國門，升級當媽媽桑經營色情養生館，生意好到在善化、新市及永康連開3家，還向越南同鄉親友打出「來台灣一天能賺一個月錢」，招攬大批年輕女子來台下海，其中還有未成年少女，今年初經檢方指揮移民署台南市專勤隊等當場查獲，檢方依兒童及少年性剝削防制條例、圖利使人為性交或猥褻罪及違反就業服務法等，起 訴阮婦等5嫌。

除了阮婦之外，同夥吳女，以及掛名養生館負責人陳姓、潘姓及王姓男子等5嫌統統被起訴，據調查，阮婦、吳女2人在旗下女子每次性交易抽佣400元，2年來分別獲利254萬多元、131萬多元，陳獲利也有146萬多元，另潘、王兩人每月固定收取2000元至3000元報酬。

南市專勤隊表示，日前獲報會同善化、永康警分局等單位在善化、新市及永康區3家養生館，查獲9名越籍女子以觀光名義持免簽證來台從事色情按摩。主嫌阮婦有妨害風化前科，嫁來台20多年已獲我國籍，身材面貌姣好曾以賣淫為業，近兩年夥同友人開設養生館，利用政府東南亞人士來台觀光免簽辦法，召集同鄉小姐下海。

移民官指出，阮婦擅長挑人，且入境後進攝影棚，還為同鄉小姐擺出各種姿勢拍攝專業定裝照，再透過LINE社群打廣告引誘嫖客，生意興隆，分店一家跟著一家開，先在Line專屬社群網站主打年輕越女半套全套服務，平均年齡「不到20歲」，網站還會不定期「更新」讓男客推持新鮮感，半套收費1200元、全套2000到2500元，因「高CP值」不少嫖客奔相走告。

今年1月間，專案人員同步取締3家店，攻進包廂當場撞見性交易場面，裸女嚇到躲進衣櫃，警方喝令蹲地發抖不敢講話，9名賣淫女子最年輕者未滿18歲，平均一天接客5到6次。

有女子供稱，父母當初抵地籌錢10幾萬當「手續費」，讓她來台當「純按摩小姐」賺錢，卻遭軟硬兼施「不賣身就沒客人」脅迫下海。而這批越南女子已陸續遭遣返回國。

檢方依兒童及少年性剝削防制條例、圖利使人為性交或猥褻罪及違反就業服務法等，起訴阮...
檢方依兒童及少年性剝削防制條例、圖利使人為性交或猥褻罪及違反就業服務法等，起訴阮婦等5嫌，而查獲越南女子已陸續遭遣返回國。圖／翻攝照片
分享
今年1月間，專案人員同步取締3家店，攻進包廂當場撞見性交易場面，裸女嚇到躲進衣櫃...
今年1月間，專案人員同步取締3家店，攻進包廂當場撞見性交易場面，裸女嚇到躲進衣櫃，警方喝令蹲地發抖不敢講話。圖／翻攝照片
分享

相關新聞

人夫贈前妻2棟房產求離婚 傾家蕩產只為替小三扶正

2019-08-29 08:45

夜店撿屍：譴責受害人就是歧視加害人

2019-08-29 09:45

老闆猥褻女秘書辯第二春 年齡跟女兒差不多判8月

2019-08-29 06:19

獨／低喘燃色慾 男按摩師仿A片情節猥褻女客

2019-08-28 19:24

捷運變態男管不住下半身！射髒妙齡女黑絲襪遭判4月刑

2019-08-28 18:55

皮條客升級應召站老闆 安排泰女賣淫開店4次都被抓

2019-08-28 10:09

遇狼的她怒斥「你敢做嗎」 他懸崖勒馬易科罰金

2019-08-27 22:32

他在夜店「撿男屍」露天性交 獲法官輕判

2019-08-27 18:16

中風倒在小三家 補教名師婚外情曝光

2019-08-27 17:30

女兵遭強吻摸胸和下體洩慾 少校色狼判3月

2019-08-27 17:08

恐嚇「我是特種部隊」 師傅硬上女徒弟判刑

2019-08-27 14:13

跟騷受害者9成為女性 男性受害者常被忽略？

2019-08-27 10:21

女老師互傳「親親」、「小寶貝」 醋夫懷疑閨蜜情不單純

2019-08-26 19:32

與12歲少女進行5次性交易 送貨司機下場超慘

2019-08-26 14:52
看更多

熱門文章

警員汐止追到基隆和疑犯兩車相撞 頭撞分隔島傷重不治

2019-08-28 18:00

才剛拍完婚紗照！警追毒駕車禍身亡 同仁悲痛不捨

2019-08-28 20:24

影／驚悚畫面曝光 汐止警員追捕疑犯喪命並非自撞

2019-08-28 19:49

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

獨／低喘燃色慾 男按摩師仿A片情節猥褻女客

2019-08-28 19:24

國道3號桃園龍潭南下路段 2貨車擦撞1傷

2019-08-28 16:47

爆料韓國瑜有小三？ 吳子嘉未合理查證涉誹謗今遭起訴

2019-08-29 09:58

房客想申請租屋補助 房東直言：要報稅，我划不來

2019-08-28 20:56

汐止警員撞分隔島殉職 疑犯籌無5萬交保金限制住居獲釋

2019-08-29 09:29

汐止警追嫌犯撞車身亡 24歲男子落網坦承因拉K躲警

2019-08-28 21:43

殉職警追嫌行車記錄器曝光 同事看到奮戰畫面落淚

2019-08-29 09:55

潮境看海驚見人影從望幽谷墜落 八斗子老婦墜崖身亡

2019-08-28 15:58

不甘白蟻啃光裝潢索賠 木工：工廠木料不可能藏蟲卵

2019-08-28 15:11

警察該不該追車？ 基層：最困難一課叫「放棄」

2019-08-29 00:06

人氣直播主吳小哲遭擄打斷手腳 警逮3人查出是直播台拆夥糾葛

2019-08-29 11:13

桃園5天內2起建案工地墜落意外 2工人傷重身亡

2019-08-28 15:53

汐止警薛定岳追捕毒駕身亡 同學：來生，別當警察了...

2019-08-28 21:21

人夫贈前妻2棟房產求離婚 傾家蕩產只為替小三扶正

2019-08-29 08:45

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22

老闆猥褻女秘書辯第二春 年齡跟女兒差不多判8月

2019-08-29 06:19

捷運變態男管不住下半身！射髒妙齡女黑絲襪遭判4月刑

2019-08-28 18:55

泡牛奶粉假冒鮮羊奶 「小叮噹」業者夫婦判刑沒收千萬

2019-08-29 11:09

緊追拒檢毒駕 汐止警擦撞殉職

2019-08-29 00:15

酒駕失控撞熱狗攤致滿地油漬 還造成5千住戶停電

2019-08-28 17:15

台南水肥車與機車車禍 女騎士慘死輪下

2019-08-28 20:01

汽車衝撞社子市場 女攤商遭熱油燙傷送醫

2019-08-28 21:56

31歲汐止警追毒駕車禍亡 侯友宜：一定把案件釐清

2019-08-28 21:25

直播一半遭押走 人找到…手腳全斷

2019-08-29 00:15

高壓電纜別亂摸！老翁想撥開 疑漏電倒地受傷

2019-08-28 16:29

半夜開鎖價格加倍 鎖匠到場一看「修到好不收錢」

2019-08-29 13:38

只因女兒想看鹿 老爸這招引網友非議

2019-08-28 18:38

影／31歲警追毒駕車禍身亡 徐國勇：爭取最高撫卹

2019-08-28 21:03

自恃「市長乾爹」替違章工廠賄賂 高院批負面示範

2019-08-28 20:51

新北警員追毒駕嫌擦撞殉職 年底準備結婚

2019-08-28 21:19

被砍直播主吳小哲左腳恐截肢 吳父：嫌犯比畜生還不如

2019-08-29 13:15

大學登山隊八通關古道遇事故 一女隊員右手骨折待援救

2019-08-28 17:19

屏東直播主吳小哲遭打斷手腳 警逮3嫌送辦

2019-08-29 09:36

普悠瑪零件硬撐…台鐵認了 「但不影響安全」

2019-08-29 00:21

偷1隻雞、1隻鵝代價 圍籬內判刑6個月 圍籬外無罪

2019-08-28 18:55

與妻子二度結婚 5年同房共枕3夜法官判離

2019-08-29 13:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top