援交詐騙攀升 男學生慘付3萬餘元還遭恐嚇

2019-08-24 15:15 中央社 台北24日電



張姓學生在交友軟體認識照片為美女的女網友，雙方談妥以遊戲點數當性交易價碼，張男匯款新台幣3萬餘元後，卻只接到自稱為黑道恐嚇電話。刑事局今天說，小心遇援交詐騙。

刑事局統計，從8月12日至18日止，色情應召詐財被害案共139件；歹徒以美女、帥哥照當交友軟體APP的大頭照，之後私下盼可互加LINE，隨即就主動表達有兼職援交，雙方談妥後，會要求以遊戲點數或代碼繳費，若被害人不願購買或有疑慮，就接獲其他詐騙成員假扮黑道的恐嚇電話。

刑事局呼籲，遊戲點數已成為犯罪集團進行詐騙金流管道，不要聽信任何話術或用遊戲點數付費。

刑事局指出，住新北市張姓學生日前就遇到類似狀況，張男透過知名交友軟體「Cheers」認識一名網友，對方私下要求加LINE，並稱可援交，張男付3萬多元的遊戲點數後，還未與對方見到面，就遭歹徒假扮黑道並以言語恐嚇。

刑事局提醒，過去詐騙手法以假網拍、解除分期付款設定為多數，近期則是色情應召詐財手法居多，呼籲民眾注意，也建議加入165反詐騙臉書及LINE，了解詐騙手法，此外，警方也與網紅團體「在不瘋狂就等死」合作拍攝反詐騙影片「假援交真遊戲點數詐財」，民眾可上網觀看。