情侶台鐵車廂內當眾纏綿親熱 乘客嚇到目瞪口呆

2019-08-23 14:36 聯合新聞網 綜合報導



有民眾搭乘區間車時，目睹一對男女不顧旁人眼光，當眾纏綿親熱。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」 分享 facebook 太誇張！有民眾搭乘台鐵區間車時，竟然目睹了一對男女纏綿親熱，火辣辣的行為讓旁人看了目瞪口呆。他拍下畫面上傳到臉書，誇張的行徑引來網友熱議。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出照片，並寫道「搭火車真的很容易看見人生百態」。照片裡可看到區間車上並沒有太多乘客，但當中有對男女竟然大剌剌地躺在座椅上親熱。他們將鞋子脫掉後身著白T恤的男子躺在椅子上，穿粉紅色衣服的女生則以跪姿在男生上面，頭還似乎被男子壓住，兩人擁抱在一起似乎在擁吻，完全不理會車廂裡還有其他乘客，行徑相當大膽。

其他網友看了也覺得不可思議，有人開玩笑的說「有這麼急？」、「沒錢開房間，可見時機多不好」、「七月到什麼飄都看得到」、「在拍片嗎？旁邊都是演員好淡定」、「嗯…往好處想，起碼有脫鞋」、「原來片子演的情節都是真的」。

也有人痛批「好好搭火車很難嗎？」、「天啊！丟不丟臉呀」、「看盡人生醜態吧」、「辣薩咪啊（髒東西）」、「列車長在哪裡？管一下吧」、「可以開罰單嗎？妨害風化」，還有網友發揮偵探的精神推測「感覺像外勞」、「外勞嗎？之前搭末班區間車就看到酒醉外勞兩個亂搞」、「應該不是台灣人吧」。