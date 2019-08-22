惡經紀人強拍裸照願賠50萬 韓藝人：給我1億都不要

2019-08-22 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



韓國藝人宋讚養指控被前經紀人李湘瑋強拍裸照、性愛影片、詐騙金錢；李被檢方聲押獲准，事後依詐欺等罪嫌起訴。台北地方法院今天開庭，李除否認恐嚇宋「不讓你在台灣生存」外，他坦承其餘犯行，並表示願意賠償宋50萬元；但宋透過通訊軟體接受媒體訪問表示，不願意和李和解，「給我1億元都不要」，並希望李受到刑罰。

宋讚養日前發布標題為「一個真心想要留在台灣的韓國人，最後得離開台灣的故事」的影片，談及2年前懷著星夢來台，卻慘遭李湘瑋騙光積蓄、被逼拍裸照和影片的驚悚過程。檢方搜索李的住處，發現宋和其他男女的裸照，訊後認為李有串證之虞，向法院聲押獲准。

台北地方法院今天開庭，李懷疑兩人對話紀錄恐有部分是宋自創人頭帳號打字，請求法官調查兩人間的對話紀錄，並表示為了讓宋和女友分手，才會要求送提供裸照和性愛影片，並用2名女性假名和宋對話，他也坦承想控制宋的生活。