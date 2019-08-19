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與友人喝酒對方突叫「岳父」 始知就讀小五幼女遭性侵

2019-08-19 13:26聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

男子「阿隆」是小學五年級女生「小娟」舅舅的友人，要求「小娟」叫他為乾爹，今年初獲悉「小娟」要去同學家，即駕車載她前往，趁機載往偏僻處性侵害得逞，返家後與「小娟」的父親喝酒，稱她的父親為「岳父」，經「小娟」父親察覺有異報警，台中地院依加重強制性交罪將他判刑8年6月。可上訴二審。

合議庭審酌，「阿隆」曾與少女「小娟」的父母同居，二人間具有家屬成員關係，本應盡長輩之職，細心呵護，然他不思及此，明知「小娟」係就讀國小五年級之幼女，生理心智尚未發育完全，竟為逞獸慾， 性侵被害人得逞，犯罪情節實令人髮指，判重刑。

判決書指出，「阿隆」2016年間出獄後，前往少女「小娟」的住處尋訪她的舅舅，因而認識她、她的父母，且在同年底將其戶籍設在臺中市的「小娟」住處，並與她父母、舅舅共同居住１年餘。

後來，「阿隆」雖搬離她住處後，仍不定時前往該處居住或與她的父親、舅舅飲酒聚會。「阿隆」與「小娟」同居期間，明知她為就讀小學之學童，生理及心理素質均未成熟，於遭成年人恫嚇、辱罵時，極易膽怯、畏懼之人格特質，要求她稱呼其「乾爹」，並要求她依其指示行事，若甲女不從，即盛怒大聲辱罵她。

今年1月13日（周日）下午，「阿隆」前往「小娟」住處與她的父親飲酒時，得知她欲前往同學家中玩耍，認有機可乘，遂佯稱可順路載送她前往，卻駕車將她載至中市復興路某咖啡廳內。

因「小娟」的媽媽與女兒聯絡後，得知「阿隆」並未將女兒載往其同學住處，遂前往咖啡廳欲將女兒帶回家，他除予以拒絕外，且厲聲辱罵「小娟」的媽媽，堅持由他開車搭載「小娟」返家，並與小娟媽媽爭吵1小時餘，「小娟」媽媽無奈遂同意由「阿隆」載送女兒返家，而被害人在旁目睹此情，對他更生害怕、畏懼之心。

同日下午，「阿隆」載「小娟至中市大里區中投東路三段某工廠附近路邊停放後，性侵被害人，「小娟」因下體劇痛而多次呼喊「很痛」及微微扭動身體表示拒絕，他仍置之不理，而性侵害得，致使被害人下體受有挫傷及紅腫之傷害。

「阿隆」載送「小娟」返家後，於同日晚間9時許，與「小娟」的父親飲酒時，稱呼為岳父，小娟的父親察覺有異，請妻子詢問女兒獲悉遭性侵後，報警處理。

男子「阿隆」被控性侵小5女生「小娟」，事後與「小娟」的父親喝酒，稱她的父親為「岳...
男子「阿隆」被控性侵小5女生「小娟」，事後與「小娟」的父親喝酒，稱她的父親為「岳父」，經「小娟」父親察覺有異報警，台中地院依加重強制性交罪將他判刑8年6月。圖／本報資料照
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