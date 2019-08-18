爸爸是經濟支柱 遭性侵不敢說

2019-08-18 00:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園報導



王男性侵女兒，過程甚至用手機偷拍，桃園地院重判王男十一年兩月徒刑。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

王姓少女從國小到高中遭生父性侵四次，還被拍下性侵過程，直到繼母查看父親手機發現，再通知少女的姑姑，兩人帶少女一起去報警，才讓這起不倫事件曝光；少女泣訴，父親是家中經濟支柱，擔心舉發後會失去經濟依靠，因此隱忍不反抗，現在連看到爸爸都有恐懼感。

法院認為，王男身為人父，未嚴守人倫分際及善盡對幼女保護、教養責任，為一己私慾，不顧女兒人格發展、身心健全及心靈感受，造成心理上難以抹滅的陰影，性侵過程甚至用手機偷拍，嚴重侵害隱私，重判王男十一年兩月徒刑。

法院審理時，少女供稱，十歲時突然被爸爸叫進房間口交，當時她眼睛緊閉什麼都不敢說；在學到性教育常識前，她不知道這樣的事情是亂倫。有次爸爸突然說要玩遊戲，結果被脫褲性侵，當時她痛得大哭，大喊「不要」父親才罷手。

少女指控，上了高中後噩夢仍揮之不去。有次祖母與繼母都在家，爸爸仍對她性侵，還有一次爸爸給她一千元零用錢，要她坐靠近一點，最後被摸胸性侵得逞；這次性侵過程，還被爸爸架設手機偷拍。

少女表示，父親是家裡賺最多錢的人，當時家中有很多貸款，如果少了父親就繳不出錢，她希望等長大有能力賺錢照顧祖母時，再把這件事揭發。院方認為，少女曾因交男友和父親起衝突，但並未提告父親，反而直到被繼母發現影片，才向她最信任的姑姑說出經過，認定她沒有誣陷父親的動機。審判時這名父親也承認犯行。

法院依對未滿十四歲女子強制性交罪各判王男七年十個月徒刑、成年人故意對少年強制性交罪判處四年徒刑，違反意願拍攝性交影片判處八年徒刑，合併執行十一年兩月。